1圖看今起4天雨怎下　鄭明典曝好消息：越白越濕！很美螺旋線條

▲鄭明典貼出「水氣頻道影像」表示，這是代表中高層水氣含量，越白越濕。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

好消息！中央氣象局局長鄭明典分享今天（8日）到周日的4天降雨趨勢圖。天氣風險公司總經理彭啟明則說，下午開始有波鋒面系統在台灣北邊通過，部分雲系掠過台灣，北部、東半部會有局部陣雨發生。

「很美的螺旋線條」，鄭明典今在臉書貼出「水氣頻道影像」表示，這是代表中高層水氣含量，越白越濕；副熱帶高壓的乾區還是很明顯，不過今有股高層水氣通過台灣上空，表示台灣上空高氣壓稍微偏離，有下雨的機會囉。

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▼鄭明典分享未來4天降雨趨勢圖。（點圖可放大／翻攝鄭明典臉書）



彭啟明在臉書提到，今下午開始有波鋒面系統在台灣北邊通過，部分雲系掠過台灣，北部、東半部會有局部陣雨發生，後面東北風也增強，溫度略降；這波鋒面在廣東附近發展，已經有旺盛對流，但可惜是到台灣附近可能很快對流減弱，對中南部解決旱象尚未看到任何助益。

氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今上半天各地大致多雲，下午東北季風逐漸增強，水氣漸增，北部、東半部、屏東地區及中南部山區降雨機率增加，其中又以迎風面降雨較明顯，基隆北海岸和宜蘭今晚到周六有局部大雨發生機率；北部、東半部越晚越濕涼，今各地低溫18至21度，北部、東半部高溫23至26度，中南部27、28度。

林定宜說，這波東北季風帶來的低溫18、19度，水氣以今晚到周五最多，周五北部、東半部和中南部山區及屏東有降雨機率；周六則是大台北和東半部有局部短暫雨，午後西半部山區有局部短暫雨；這波中南部山區的雨較局部，量不會很多，要解決旱象不是很容易。

林定宜表示，周日、下周一東北季風減弱；下周二、下周三鋒面通過加上東北季風增強，北部、東半部地區及中南部山區降雨機率提高，預估低溫17度。

▼彭啟明說，這波鋒面在廣東附近發展，已經有旺盛對流，但可惜是到台灣附近可能很快對流減弱。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

