午後鋒面到變天轉濕涼　吳德榮：無法紓解背風面桃園以南的旱情

記者崔至雲／台北報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今鋒面雲系在華南逐漸接近，台灣上空大多晴朗無雲，東南側海面有低雲，伴隨微弱回波，各地無降雨。而下午鋒面到，東北風緊隨南下，冷空氣比上波弱、但水氣較多，影響至10日上午。此波鋒面在迎風面的降雨，雖較前波明顯許多，但無法紓解背風面桃園以南的旱情。

▲今日各地氣溫 。（圖／翻攝氣象局網站官網）

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吳德榮說明，今晨截至5時平地最低氣溫出現在苗栗頭屋鄉15.3度，新竹寶山鄉15.3度。其他各地區最低氣溫：北部(新北雙溪區)16.3度，中部(南投中寮鄉)16.4度，南部(台南後壁區)17.1度，東部(花蓮壽豐鄉)17.2度。

根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今上午各地仍偏暖。下午鋒面到，東北風緊隨南下，冷空氣比上波弱、但水氣較多，影響至週六（10日）上午；北部及東半部轉有雨，中南部雲量略增、山區有局部短暫雨的機率；北台轉涼，其他地區氣溫稍降。此波鋒面在迎風面的降雨，雖較前波明顯許多，但無法紓解背風面桃園以南的旱情。

吳德榮也依據最新模式模擬顯示，週六下午起北部漸好轉、氣溫回升；東半部及山區有局部短暫雨。11日至13日白天，西半部晴時多雲、氣溫續升；東半部及山區午後仍有局部短暫雨的機率。下週二晚至週三（14日）另一波鋒面影響，北部及東半部轉有雨，中南部山區亦有局部短暫雨的機率；北台轉涼，其他地區氣溫稍降。

吳德榮說，最新歐、美模式10天的模擬圖顯示，西北太平洋有颱風生成的機率，但位置、強度差異皆甚大。由於科技的極限，模式模擬10天的位置誤差常超過1千公里，若依據「不確定性」這麼大的資料，去討論台灣將會受到什麼樣的直接、間接影響，也是枉然。

吳德榮提到，自1958年起至2020年，僅有43個的「4月颱」生成，其中4個曾發布警報；氣象局「颱風百問」資料更顯示，百年來（1911至2020）只有1個「4月颱」符合侵台定義；故以氣候統計而言，「4月颱」侵台機率是極低的。不過，既然目前資料有這麼大的「不確定性」，更需要持續觀察。