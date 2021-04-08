　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今頭七！全台火車事發時間9時28分鳴笛5秒　全體司機員別黃絲帶

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵太魯閣號出軌事故造成50人死亡、202人受傷，是台鐵近50年來死傷最嚴重事故。司機袁淳修、機車助理江沛峰雙雙殉職，今日（8日）是頭七，台鐵全體司機員將在胸前繫上黃絲帶，全線火車也將於上午9時28分鳴長笛5秒表達哀悼。

全台火車9時28分鳴笛30秒。（圖／翻攝自「全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華」臉書）

▲黃隆華臉書貼文。（圖／翻攝自「全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華」臉書）

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華在臉書貼出哀悼文，「向英勇的司機員致敬，兄弟情！兄弟義，我們不捨您們的英勇犧牲，我們敬佩你們敬業精神，淳修、沛峰，4月8日是您們的頭七日，我們全體司機員胸前繫上黃絲帶來悼念您們，並在事故事間9時28分，請執勤乘務員鳴笛30秒（後統一為5秒）做為悼念儀式，淳修、沛峰，謝謝您們！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

擁有26年資歷的火車司機員陳振芳表示，「向我們的英勇弟兄致敬」，8日全台火車鳴笛5秒悼念，撫平傷痛，讓生活繼續步入正軌。許多司機員也紛紛透過臉書轉傳哀悼文，表達8日將同表哀悼之意。

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▼▲事故列車車廂目前停放在和仁車站。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

至於事故的後續調查進度，據知情人士透露，工程負責人李義祥發現工程車被卡住後，原本想自行操作怪手，卻不慎導致工程車翻落，當時李與現場「第二人」的關鍵對話，全被怪手的行車紀錄器錄下。運安會主委楊宏智也表示，7日發現新的事證包括錄音檔案，不過，相關資料都已經移交檢調，不便透露。

知情人士提到，運安會找到新的資料非常關鍵，有事發當下的所有錄音，可以知道當時工程車卡在樹叢之後，現場人員如何處理，也可以知道為何工程車會從卡在樹叢的狀態，變成翻落軌道的狀態，屆時檢調可能還要再收押一個人。

至於現場第二人到底是誰，目前檢警尚未對外公開說明，不過，李義祥當日駕駛工程車前往案發現場時，坐在副駕駛座的東南亞逃逸移工已經被捕，並於7日晚間9時許移送花蓮地檢署。協力廠商、東新營造工地監工「黑猴」林常青也在同日上午與檢方一同重返事故現場，似乎是要模擬事發當日的過程，此外，停在邊坡的怪手也已被檢方查扣，全案是否涉及借牌黑幕，仍有待相關單位進一步調查。

▼這起事故是台鐵近50年來死傷最嚴重的事故。（圖／記者蕭可正攝）

▲▼太魯閣號列車撞擊工程車翻覆事故，截至目前為造成50死亡、200餘人受傷慘劇。（圖／記者蕭可正攝，下同）

▲▼太魯閣號列車撞擊工程車翻覆事故，截至目前為造成50死亡、200餘人受傷慘劇。（圖／記者蕭可正攝，下同）

ET快訊
《戲說台灣》驚見超兇正妹　IG性感美照起底！S曲線辣爆
快訊／工程車副駕神秘移工「阿好」　有逃亡可能遭聲押
陸男吃泡麵配1飲料「腹部痛炸」　醫師一看嚇壞：簡直不要命
台積電捐2套衣服給一線人員！媒體人揭潛規則：非常細膩、貼心
緊急電話直達「調度所」16秒可救太魯閣　李義祥第一通卻找吊車

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

30歲媽「秀5工作經驗」被打槍　6千網友一眼破解履歷2大問題

「供5停2」超過48小時！苗栗人苦等到天亮：天公伯救救我

「看透台灣人素質，呵呵」　台鐵站務員：絕不給無票者上車補票

1圖看今起4天雨怎下　鄭明典曝好消息：越白越濕！很美螺旋線條

新北險陷核災！核一廠驚傳挖破冷卻水管　3個月後才說

今頭七！全台火車事發時間9時28分鳴笛5秒　全體司機員別黃絲帶

5星座分手「以後別做朋友」！天蠍忌妒心強：不想看到前任過得好

成大人的青春！台南後站今日拆除　上千人不捨：承載異鄉人歸心

越晚越濕涼！鋒面來了「今起3天防大雨」地區曝　颱風下周恐生成

台鐵「站票存廢」引爆兩派大戰！花東人吐心聲　一句話戳中關鍵

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

鳳梨鼠薯被唱衰爆氣「現場封釘了！」　噴改車少年家：成熟男人不會並ㄅㄧㄤˋ叫

素描課拿「鄧紫棋美照」當考題　超低分作品網看呆…本人說話了！

機車外側左轉！轎車直撞90°彈起　騎士倒地「神速滾兩圈」險遭輾壓

穿梭變形車廂...血腥味中尋倖存者 搜救犬「確認各角落」來回不放棄！

30歲媽「秀5工作經驗」被打槍　6千網友一眼破解履歷2大問題

「供5停2」超過48小時！苗栗人苦等到天亮：天公伯救救我

「看透台灣人素質，呵呵」　台鐵站務員：絕不給無票者上車補票

1圖看今起4天雨怎下　鄭明典曝好消息：越白越濕！很美螺旋線條

新北險陷核災！核一廠驚傳挖破冷卻水管　3個月後才說

今頭七！全台火車事發時間9時28分鳴笛5秒　全體司機員別黃絲帶

5星座分手「以後別做朋友」！天蠍忌妒心強：不想看到前任過得好

成大人的青春！台南後站今日拆除　上千人不捨：承載異鄉人歸心

越晚越濕涼！鋒面來了「今起3天防大雨」地區曝　颱風下周恐生成

台鐵「站票存廢」引爆兩派大戰！花東人吐心聲　一句話戳中關鍵

30歲媽「秀5工作經驗」被打槍　6千網友一眼破解履歷2大問題

神盾驅逐艦「馬侃號」通過台海　美國防部重申自由印太承諾

分手許維恩1年半「呂銳當爸了」！　首曬照報喜：小公主出世啦

快訊／工程車副駕神秘移工「阿好」有逃亡事實！檢警今晨聲押

美同意調離駐伊拉克所有戰鬥部隊　任務轉向訓練和顧問工作

邊坡監測系統延宕2年　江啟臣轟蘇貞昌：如何向全民交代？

「供5停2」超過48小時！苗栗人苦等到天亮：天公伯救救我

「看透台灣人素質，呵呵」　台鐵站務員：絕不給無票者上車補票

視訊簽售時間到！IU主動求再1分鐘　暖起話題「邊聊邊比手勢」超萌

蘋果新功能來了！尋找App支援第三方產品　一款台灣買得到

鄭亦真淪小三！對質藍恭唯「他女友安慰我」　「限時動態.沐浴乳」起疑心...用這理由堵她嘴

生活熱門新聞

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

李義祥自己開怪手　害工程車翻落

鄰居1天敗光水塔　求借浴室洗澡

周四晚上變天　北台灣2地「嚴防大雨」

「竹北送肉粽」 路線曝！國中：晚自習提早下課

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

老公：晚餐隨便　人妻暴怒煮一波

台鐵「站票存廢」引爆兩派大戰

台鐵25年沒漲票價　網友兩派戰翻

憶工程車卡鐵路　工人1反應救命

屁孩2打1痛毆醫護　往頭狂揮12拳

避孕藥出包！4寶媽又懷第5胎傻眼

日電商訂12.8萬公斤鳳梨助台…慘被當大陸貨

噁男IG傳訊　她深夜點開「自己裸照」崩潰

更多熱門

相關新聞

究責點名台鐵、聯合大地5單位　他：一個都跑不掉

究責點名台鐵、聯合大地5單位　他：一個都跑不掉

台鐵408車次太魯閣號出軌釀50死、逾200人受傷，台北市土木建築學會理事長余烈點名台鐵、「義祥工業社」負責人李義祥、聯合大地工程、東新營造和PCM中棪工程顧問，一個都跑不掉，都得為這起重大事故負責。

李義祥自開怪手「關鍵對話」全都錄

李義祥自開怪手「關鍵對話」全都錄

台鐵「站票存廢」引爆兩派大戰

台鐵「站票存廢」引爆兩派大戰

救命電話直通「調度所」　16秒前通報太魯閣可煞停

救命電話直通「調度所」　16秒前通報太魯閣可煞停

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

關鍵字：

台鐵

讀者迴響

熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

台南自強號擦撞行人　警消救援

深夜激戰！20多歲女「噴泉式爆血」送醫　內診椅紅一片

楊丞琳準備回台！道別李榮浩：盼不用再等300天

HowHow士林夜市巧遇「五月天阿信擺攤」網看呆

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

20萬起家！PTT股神賺上億　祕訣曝光

新疆貴賓犬掉入「狼撕咬地獄」

李義祥自己開怪手　害工程車翻落

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾1句話安撫…網戰翻

太魯閣4罹難者刷卡購票　總計獲賠7000萬

李義祥自開怪手「關鍵對話」全都錄

更多

最夯影音

更多
倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫
太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面