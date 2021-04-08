今頭七！全台火車事發時間9時28分鳴笛5秒　全體司機員別黃絲帶

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵太魯閣號出軌事故造成50人死亡、202人受傷，是台鐵近50年來死傷最嚴重事故。司機袁淳修、機車助理江沛峰雙雙殉職，今日（8日）是頭七，台鐵全體司機員將在胸前繫上黃絲帶，全線火車也將於上午9時28分鳴長笛5秒表達哀悼。

▲黃隆華臉書貼文。（圖／翻攝自「全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華」臉書）

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華在臉書貼出哀悼文，「向英勇的司機員致敬，兄弟情！兄弟義，我們不捨您們的英勇犧牲，我們敬佩你們敬業精神，淳修、沛峰，4月8日是您們的頭七日，我們全體司機員胸前繫上黃絲帶來悼念您們，並在事故事間9時28分，請執勤乘務員鳴笛30秒（後統一為5秒）做為悼念儀式，淳修、沛峰，謝謝您們！」

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擁有26年資歷的火車司機員陳振芳表示，「向我們的英勇弟兄致敬」，8日全台火車鳴笛5秒悼念，撫平傷痛，讓生活繼續步入正軌。許多司機員也紛紛透過臉書轉傳哀悼文，表達8日將同表哀悼之意。

▼▲事故列車車廂目前停放在和仁車站。（圖／記者黃國霖攝）

至於事故的後續調查進度，據知情人士透露，工程負責人李義祥發現工程車被卡住後，原本想自行操作怪手，卻不慎導致工程車翻落，當時李與現場「第二人」的關鍵對話，全被怪手的行車紀錄器錄下。運安會主委楊宏智也表示，7日發現新的事證包括錄音檔案，不過，相關資料都已經移交檢調，不便透露。

知情人士提到，運安會找到新的資料非常關鍵，有事發當下的所有錄音，可以知道當時工程車卡在樹叢之後，現場人員如何處理，也可以知道為何工程車會從卡在樹叢的狀態，變成翻落軌道的狀態，屆時檢調可能還要再收押一個人。

至於現場第二人到底是誰，目前檢警尚未對外公開說明，不過，李義祥當日駕駛工程車前往案發現場時，坐在副駕駛座的東南亞逃逸移工已經被捕，並於7日晚間9時許移送花蓮地檢署。協力廠商、東新營造工地監工「黑猴」林常青也在同日上午與檢方一同重返事故現場，似乎是要模擬事發當日的過程，此外，停在邊坡的怪手也已被檢方查扣，全案是否涉及借牌黑幕，仍有待相關單位進一步調查。

▼這起事故是台鐵近50年來死傷最嚴重的事故。（圖／記者蕭可正攝）