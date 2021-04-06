游錫堃宣布捐1個月所得　連同立院捐款100萬元協助賑災

記者林銘翰／台北報導

台鐵太魯閣號發生重大傷亡事故，立法院長游錫堃6日表示，他將以個人身份捐出一個月所得，連同立法院捐款共100萬元至衛福部賑災專戶。

▲立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）



游錫堃6日表示，台鐵太魯閣號的重大事故，阻斷了很多人的歸鄉路，看到傷者及罹難者家屬心碎哀慟的畫面，心中無限悲痛與不捨。

游錫堃指出，事故發生後，來自各地的警、消、國軍、救難人員、台鐵員工、醫護人員以及社工、志工們，不眠不休的堅守崗位，互相扶持，在這個悲傷艱難的時刻，台灣人第一時間團結在一起，已經儘可能將傷害降低。

游錫堃認為，除了鼓勵立法院員工同仁踴躍捐款，自己也要盡一己之力，因此將以個人身份捐出一個月所得，連同立法院捐款共100萬元至衛福部賑災專戶。

游錫堃強調，政府會專款專用，將善款做最妥善的規劃，來協助事故罹難者家屬、傷者後續醫療及生活支持，祈願逝者安息，傷者早日康復，家屬平安健康。

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