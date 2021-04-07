嘉市府招商有成　水產公司結合文創變身熱門打卡點

▲ 大鼎冷鏈冷凍公司外觀色彩豐富。（圖／嘉義市政府提供）



記者翁伊森／嘉義報導

嘉市府積極招商引資，大鼎冷鏈股份有限公司看到湖子內區潛力商機，2020年5月開始，在湖子內現址擴大投資，投入約新台幣3億元，變身成專業、時尚兼具的企業總部與加工廠房，面積總計約1,297坪，提供約120個就業機會，今年更預計籌設休閒餐飲主題餐廳。市長黃敏惠與市府團隊前往該公司參訪，讚許水產業結合文創設計、自媒體創意團隊，透過獨特建築外型與可愛吉祥物公仔，變身為嘉義市最新日、夜間打卡亮點，並成為打造嘉義隊的最佳品牌。

黃敏惠指出，嘉義市沒有經濟部編定工業區，在土地資源少，人口密度高的狀況下，鄰近台82線，可通往國道1號與3號的湖子內經過區段徵收與市地重劃，是市府重點開發區。在嘉義市最重要的是要有產業進駐，嘉義市作為雲嘉南觀光休閒的消費中心，市府鼓勵企業家返鄉投資，期望這種投資吸引更多人潮，「拚經濟、拚產業、拚更好的生活品質。」

▲ 漁產食材捕獲至包裝皆在低溫控制。（圖／嘉義市政府提供）

大鼎冷鏈股份有限公司徐執行長強調，水產鏈配合黃敏惠市長與市府政策，做到青年返鄉、產業青創、科技運用，以及電子支付等都涵蓋在企業中。「冷鏈」是指高保鮮食材自產地收購或捕撈後，加工(食材分切包裝、OEM代工)、貯藏、運輸(宅急便、宅配通、嘉義速配自組機車隊等)、分銷(傳統通路)及零售(線上、實體門市、活動行銷)，到消費前都處於規定低溫環境的系統整合。

▲ 食材規格化包裝。（圖／嘉義市政府提供）

建設處表示，市府也自2020年起，在疫情期間成功媒合業者在馬來西亞線上台灣形象展將貨銷出去，大鼎冷鏈是經營水產的在地廠商，整廠占地面積近1,300坪；對於一億元以上投資案，由市府指派單一窗口進行服務。

敷完浮出粉刺，輕鬆清乾淨