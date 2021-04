嫁妝不夠被公婆扒衣！　24歲女街上「遭8人暴打」20秒私刑片曝光

▲女子在街上被公婆脫衣與虐打。(圖/翻攝自Twitter/Youth Against Rape )

記者李振慧/綜合報導

印度奧里薩邦(Odisha)一名24歲女子在街上慘遭公婆強脫去衣服,並且被竹棍暴打一頓,而被打的原因竟然只是因為準備的嫁妝不夠多。殘忍畫面在網路上被瘋傳,引發網友怒火,目前警方已經介入調查。

這起令人震怒的事件3日發生在肯德拉帕拉縣(Kendrapara)的科魯克村(Koruk village),約20秒的影片中可看到,女子在街上被公婆強行脫掉衣服,赤裸狀態遭到多名男子以竹棍毒打,期間公婆也有加入對她又踢又打。

女子的叔叔後來向警方報案。警方表示,受害女子蘇斯基米塔(Suchismita)嫁給丈夫吉滕德拉(Jitendra),婚後時常與住在隔壁的公婆為了嫁妝問題吵架,事發當天,公婆與丈夫突然聲稱所住的房子是他們的財產,要把蘇斯基米塔趕出家門,她不願意就遭到一陣虐打。

蘇斯基米塔由於身受重傷,後來被送到市立醫院接受治療。警方根據受害者陳述,對公婆等8人提出訴訟,目前已逮捕其中3人,而為了逮捕逃離村莊的公公,特別成立一支小組進行追捕中。

The brutal reality of #DowrySystem.

A 24-year-old woman stripped naked & beaten up by in-laws in Kendrapara of #Odisha on April3 & the video of the incident went viral. The woman's in-laws left the village & the police are searching for them. Strict Action Needed! @odisha_police pic.twitter.com/4V3JUKRnpc