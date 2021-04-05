打算偷幾千「意外偷到27萬」！賊見大把鈔票太嗨　當場心臟病發

▲ 二名男子闖進公共服務中心，偷走大筆現金。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度日前發生一起離譜案件，北方邦二名男子闖入一間辦公室行竊，原本計畫偷幾千盧比，沒想到「收穫」比想像中豐碩，竟偷到幾十萬塊，令他們喜出望外。其中一名男子看見成堆的紙鈔過於興奮，當場心臟病發昏倒，事件曝光後令眾多網友相當傻眼。

綜合當地媒體《覺悟日報》（Dainik Jagran）、《Times Now News》1日報導，這起事件發生於北方邦比傑諾爾縣（Bijnor），現年30多歲的納夏德（Naushad）及阿賈杰（Ajaj）2月16日至17日凌晨闖入一間公共服務中心辦公室，偷走70多萬盧比（約新台幣27.2萬元）。

這家公共服務中心所有人海德爾（Nawab Haider）事後發現大量現金遭竊，趕緊報警。警方於3月31日宣布，隨著二名竊賊落網，這起事件已經結案。納夏德與阿賈杰向警方坦承，他們偷走辦公室櫃子裡多達70萬現金及貴重物品後逃離。

警方說明，他們二人是慣犯，在多間警局都有案底，「本來只打算偷走幾千盧比，沒想到偷到這麼多，令他們又驚又喜，並將贓款平分。」事發後不久，阿賈杰甚至心臟病發作昏倒，馬上被送進一家私人醫院，偷來的大筆錢財都成了醫藥費。

UP में घटी अजीब घटना, एक साथ इतना कैश देख चोर को पड़ा हार्ट अटैक, अस्‍पताल लेकर भागा साथी...! #MeerutNews #UttarPradesh 由 Dainik Jagran 發佈於 2021年3月31日 星期三

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