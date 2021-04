抗中！法美澳日印「跨國海軍演習」今起3天　多艘軍艦出動護印太

▲法、美、日、澳、印將共同舉行海軍演習;法國軍艦已於2日抵達印度。(圖/翻攝自推特/@rgramachandran1)

記者葉睿涵/綜合報導

法國自4月5日起,將與美國、澳洲、日本、印度共同舉行跨國海軍演習「拉佩魯斯」(La Perouse),以展示各國海軍實力、履行航海自由的承諾,並與中國在印太地區日益擴張的野心抗衡。

綜合外媒報導,拉佩魯斯跨國海軍演習定於2021年4月5日至7日在孟加拉灣舉行,這是印度首度加入多國聯合演習,而美、日、澳3國早在2019年就曾參與了拉佩魯斯的海軍演習。

Indian Navy band welcomes two French Navy ships -- assault helicopter carrier Tonnerre (pic 1) & Surcouf frigate (pic 3) at Kochi Port. The ships will sail to Bay of Bengal for France-led 'La Pérouse' joint exercise with QUAD members India, Japan, Australia & US from April 5-7. pic.twitter.com/XBCNKaZadt