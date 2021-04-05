抗中！法美澳日印「跨國海軍演習」今起3天　多艘軍艦出動護印太

▲法、美、日、澳、印將共同舉行海軍演習；法國軍艦已於2日抵達印度。（圖／翻攝自推特／@rgramachandran1）

記者葉睿涵／綜合報導

法國自4月5日起，將與美國、澳洲、日本、印度共同舉行跨國海軍演習「拉佩魯斯」（La Perouse），以展示各國海軍實力、履行航海自由的承諾，並與中國在印太地區日益擴張的野心抗衡。

綜合外媒報導，拉佩魯斯跨國海軍演習定於2021年4月5日至7日在孟加拉灣舉行，這是印度首度加入多國聯合演習，而美、日、澳3國早在2019年就曾參與了拉佩魯斯的海軍演習。

Indian Navy band welcomes two French Navy ships -- assault helicopter carrier Tonnerre (pic 1) & Surcouf frigate (pic 3) at Kochi Port. The ships will sail to Bay of Bengal for France-led 'La Pérouse' joint exercise with QUAD members India, Japan, Australia & US from April 5-7. pic.twitter.com/XBCNKaZadt — ANI (@ANI) March 30, 2021

在本次演習中，日本和澳洲將派出驅逐艦、護衛艦和潛艇參與，印度的維克拉瑪蒂亞號（INS Vikramaditya）航艦則在維護中，因此印度將派出驅逐艦、P-8I海神式巡邏機和潛艦參加軍演。消息稱，美國並未派出該國的航空母艦。

《印度時報》報導，美國、法國、澳洲、日本、印度和阿拉伯聯合酋長國（UAE）也將於4月25日至27日間，在波斯灣和阿曼灣舉行包括航空母艦、海上巡邏機和攻擊潛艦的「瓦魯納」（Varuna），以驗證他們從波斯灣到馬六甲海峽的統治地位。

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事