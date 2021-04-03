「人皮面具還沒戴」被警秒逮捕　綁匪互問誰出賣的？

▲四名嫌犯剛出發綁架立刻被逮補 。（圖／翻攝都市快報）

記者任以芳／綜合報導

大陸發生一起「奇葩」綁架案，主謀楊某因沉迷網路賭博欠下巨額債務，盯上一個家境富裕，在上市公司工作的女子。 三個月前，他開始踩點監控、勘察路線，還翻看不少犯罪小說尋找靈感，夥同三名友人一起犯罪。選定犯罪當天出發才剛上路，被迎面來警車攔下當場逮捕，楊姓主嫌納悶到底是誰出賣他們的？

《瀟湘晨報》報導指出，主謀楊某沉迷於網路賭博，欠下巨額債務。 焦頭爛額的他瞄上濱江某上市集團企業家境富裕的女員工，準備綁架勒索。 三個月前開始勘查路線、預購裝備，期間參考許多犯罪小說，模擬多條可能性犯罪路線和計畫。

▲嫌犯模擬綁架話術 。（圖／翻攝都市快報）

正當楊某認為萬事俱備只欠東風時，楊某在網上發佈「需要一到兩位走投無路，膽子大的，沒有撤退可言」的英雄帖子。還真的有人看到帖子與他聯繫。分別是公安部重大刑事犯罪前科人員邱某、沙某、何某，三人準備在3月31日實施綁架，向女員工的家人勒索300萬人民幣，換算約1200多萬台幣。

嫌犯還精心寫綁架勒索分工計劃，準備電擊棍、鐵鏈、膠布、迷彩服、人皮面具、SIM卡等作案工具。模擬彩排勒索話術、類比對抗場景預演綁架腳本。內文寫，「穩住被害人老公，威脅不能太重，否則會去報警。」、「注意鞋印」等提醒。

▲被查獲的綁架證物。（圖／翻攝都市快報）

3月30日晚，四名不法之徒分別從蘇州、北京、杭州趕往寧波慈溪一旅館會合趕往杭州，過程中更換車牌躲避監控干擾偵查，自以為天衣無縫。直到犯案當天才剛上路，馬上被警方攔截，主嫌楊某驚惶失措，直說「哪裡出了問題？ 這還沒動手？」但檢警沒有公布偵破細節。

案件曝光後，不少網友扮演柯南分析，「哪有人沒事一次性買電擊棍、鐵鍊等危險物品，可能被檢舉。」也有人說，「楊姓主嫌可能在網路找同夥就網警盯上。」總之，歹路不要走，夜路走多遇鬼是真的。