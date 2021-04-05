「不要再假借我名義！」76行者遭詐騙募款冒用…無奈：別盲目捐款

▲76行者出動58人前往花蓮協助遺體修復。（圖／記者游宗樺翻攝）



記者黃可昀／綜合報導

太魯閣號事故釀成50人死亡，各界紛紛湧入捐款，希望在迫切之際給予最及時援助，不過竟然有不肖人士冒用「76行者遺體處理團隊 」名義進行募款，不少人已經受騙上當，這種利用眾人善心的舉動實在很惡質，被冒用的團隊昨晚也在臉書PO出澄清文，呼籲大家「不要盲目捐款」。

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76行者遺體處理團隊3日在臉書粉專表示，近期發現有人冒用他們名義募款，甚至在個人臉書頁面打上團隊頭銜，但並沒有辦法透過檢舉變更對方的資料，只能呼籲大眾捐款前看清楚，「多重核對資料或是打一通電話確認而已，沒有很難！」

▲76行者遺體修復團隊召集人陳修將。（圖／記者吳奕靖攝）



貼文也提到，台灣人都很想伸出援手互助，捐款只是想盡一份心力，但現今捐款單位與管道非常多，民眾事前要先確認真偽，免得善心淪為他人賺錢的工具，最後也向詐騙人士喊話，「不要再假借我們的名義去做什麼不符合76團隊精神的行為了！拜託！」

貼文底下還出現罹難者家屬的感謝留言，「謝謝你們昨天辛苦了二個多小時，讓我寶貝女兒美美的回家。」其他網友回應，「真的非常謝謝你們，為這些罹難者貢獻 送他們走人生最後一程」、「團隊就已經是義務性質的了，整個團隊都是以義務為出發點，不要在亂用一個這麼好的團隊名義去招搖撞騙，別破壞這個團隊的名譽與原本的初衷！」