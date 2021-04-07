兒外出求職母接電話那頭哭喊「媽！我被打」　高雄婦心慌險遭詐

記者黃子倩／高雄報導

高雄三民區一名54歲張姓婦人日前下午在家休憩，突然接獲不明來電，對方劈頭就說兒子因為私吞詐騙集團錢財「正被綁架」，張婦聽了後十分擔心，加上撥打電話一直無法聯繫上出門面試的兒子，焦急之際險些上當，加上詐騙集團還請人扮演假兒子在電話那頭哭喊「我被打了、流血」，所幸婦人慌之際向派出所報案，最終在警方協助下順利聯繫上兒子這才保住老本、沒有被騙。

▲高雄婦人接到詐騙集團來電稱兒子被綁架，心急如焚求助警方。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出這起事件發生在上個月30日下午2點多，警方獲報趕到現場，張姓婦人慌張地說：「兒子到鳳山應徵工作，不知為何牽扯上詐騙集團」，不僅如此，還有疑似兒子的聲音在電話那頭哭喊：「媽！我被打了，流血，請他們帶我去醫院」，甚至說張婦的兒子欠了他們150萬。

所幸警方介入後，先安撫張婦的情緒，告知這可能是詐騙集團的手法，同時也向張婦兒子前往應徵工作的電腦公司求證，這下才明白，原來張婦的兒子之所以第一時間聯繫不上，是因為他為了確保面試順利先將手機關機，經過電腦公司告知後，男子才知道母親遇到詐騙集團。

而張婦終於和兒子通上電話後，終於鬆了一口氣，員警也不忘告誡張婦的兒子：「你母親真的很擔心你，因為那麼多巧合，她接到電話，你又聯絡不上，一定要跟你確認一下你在哪，大概何時回來，等等面試完，記得跟你母親報平安。」這才結束這場詐騙驚魂記。

三民一分局呼籲提醒，民眾如接獲疑似詐騙電話，應先保持冷靜，並撥打165反詐騙專線或110報案，或向就近的警察單位尋求協助，以「一聽二掛三查證」方式因應，才不會讓詐騙集團為所欲為，並失了荷包。

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