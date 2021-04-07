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快訊／林佳龍憂「火車撞到牛」：台鐵一定要智慧化管理

▲▼太魯閣號出軌，最新空拍畫面曝！（圖／花蓮最速報提供）

▲太魯閣號出軌，最新空拍畫面曝！（圖／花蓮最速報提供）

記者徐政璿／台北報導

「義祥工業社」的工程車2日從邊坡滑落，被太魯閣號迎面撞上，50名乘客喪命。交通部長林佳龍7日赴立法院備詢，他表示未來建立智慧化監測系統，他並透露，「台東也發生一件事情，就是現在有一些放牧，包括有些牛，其實都會影響到開放式或半開放式的平交道」，要納入管理。

立法院交通委員會7日邀請交通部長林佳龍、台鐵局代理局長祁文中，就此次鐵路事故的肇事原因、行車安全、工程廠商控管機制進行專題報告。

民進黨立委劉櫂豪在質詢時哽咽表示，台鐵再多改革，「民眾是無感的啦」，身為執政黨要負起全部擔負，「我們在怎麼樣悲痛，我們還活著，可以走路，可以發呆，可是他們已經沒辦法了」，他說，活著的人一定要拚全力，給東部人一家回家的道路。

林佳龍回應，台鐵未來要建立智慧話監測系統，不論是從列車到中央控制中心，一定要智慧化，任何異狀一定要監測、防範，這次這麼大的工程車撞到軌道，這部分防範不足，一定要納入安全防護重點。

林佳龍也說，「台東也發生一件事情，就是現在有一些放牧，包括有些牛，其實都會影響到開放式或半開放式的平交道」，要借助高鐵的經驗防範，並主動式的針對人、車、路管理。

林佳龍表示，再多的設施，沒有用智慧化的行控系統，台鐵長達1065公里，面對到的挑戰，會比封閉式的高鐵跟捷運還要更大，台鐵要徹底檢討，避免未來悲劇重演。

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