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台鐵20年死亡人數曝！網紅揭「3總統任內數字」...網一算驚：悲劇

▲▼太魯閣號事件，現場準備將第8節車廂拉出來前，工人們現場先拜拜燒紙錢。（圖／記者黃國霖攝）

▲太魯閣號事故現場，第8節車廂拖出一半卡住，工人們先拜拜燒紙錢。（圖／記者黃國霖攝）

記者曾羿翔／綜合報導

太魯閣號2日出軌釀50人死亡，隨後就傳出有網軍帶風向，指稱會發生事故是因為藍營執政時期的「黨國餘孽」所害、「小英這回是被迫背了黑鍋」等言論。網紅「歷史哥」的粉專「歷史哥澄清唬」6日就整理出3總統任內的台鐵死亡人數，透過數字來訴說真相，發文引起許多網友討論，許多人看到數字後留言，「悲劇」、「死傷人數最多的是...」、「沒有比較沒有傷害」。

「歷史哥澄清唬」的PO文指出，感謝優秀同學提供網路蒐集資料，請當今執政者不要再「四推」了，「上推藍前朝、下推藍縣市長、左推中共陰謀打壓、右推監督執政者」。分別將死傷數字整理為以下：

陳水扁執政時期：執政8年共35死

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2001年3月12日：3死4傷（列車高速衝過台中車站月台）

2001年7月13日：43傷（莒光號翻覆）

2002年7月20日：1死16傷（自強號撞上拖板車）

2003年3月1日：17死205傷（阿里山小火車）

2003年10月14日：4死37傷（電聯車撞上畢旅遊覽車）

2005年6月21日：15傷（鐵軌被人為破壞自強號出軌）

2006年3月10日：5死（自強號無預警衝撞鐵道工人）

2007年6月15日：5死17傷（試運轉列車撞擊區間車）

馬英九執政時期：執政8年共7死

2011年4月27日：6死106傷（阿里山小火車事件）

2012年1月17日：1死22傷（太魯閣號撞砂石車）

2013年8月31日：17傷（自強號撞上土石流）

2015年11月6日：9傷（自強號撞貨櫃車）

蔡英文執政時期：執政5年共70死

2016年7月7日：25傷（松山車站區間車爆炸案）

2018年10月21日：18死215傷（普悠瑪翻覆）

2021年2月23日：2死1傷（電力維修車撞上道班工人）

2021年4月2日：50死200傷（太魯閣號出軌）

▲3總統任內台鐵傷亡數字。（圖／翻攝自歷史哥澄清唬　臉書粉專）

▲3總統任內台鐵事故傷亡數字。（圖／翻攝自歷史哥澄清唬臉書粉專）

透過上述數字計算，台鐵20年來事故死亡人數共為112人。發文還指出，圖表沒有列入歷年民眾闖入軌道遭撞事件，因為肇因難以歸責台鐵或政府故不予採計。發文引起網友熱烈討論，許多人看到數字後表示，「蔡英文兩任，創下不少可怕的紀錄…」、「真的是下下籤」、「一比較下來嚇死人」、「唉！真的無言」。

▼408次太魯閣號出軌，第七節車廂拖離事故現場。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY5，第七節車廂拖離事故現場。（圖／記者黃國霖攝）

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鋒面雨彈來了！一周3變天「降溫吹冷氣」雨區曝

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