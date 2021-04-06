趙少康：反對衛福部設賑災的人是擔憂「款項用途不明」

▲408次太魯閣號出軌，第七節車廂拖離事故現場。（圖／記者黃國霖攝）



記者蕭羽耘／台北報導

太魯閣號408次翻車釀50死意外，衛福部設立賑災專戶接受民眾捐款，隨即遭質疑政府設立專戶的正當性，縱使總統蔡英文澄清，所有的賠償支出，都不會來自愛心捐款，仍平息不了反對聲浪。媒體人趙少康今天呼籲，專款專用、公開款項，政府切勿踐踏民眾的捐款，反對者的立場是「擔憂款項用途不明」，而不是「反對捐款」。

衛福部設立善款專戶惹議，趙少康在臉書表示，回首過去731氣爆事件善款，許多項目明顯與災區重建等事項未直接有關，部分支用理由也殊屬欠當。如果太魯閣號意外事件的善款，再次被挪為替代行政事務或業務的費用，致使社會觀感不佳，很可能會影響善心人士未來捐款的意願，更因此讓今日的捐款議題在「捐與不捐」中各自爭論。

趙少康分析，反對者的立場是「擔憂款項用途不明」，而不是「反對捐款」，希望大家不要模糊焦點，應該聚焦在政府未來如何使用專款協助受災民眾後續所需的費用，嚴格監督使用目的和方向，才能讓捐款者的善意不被白白浪費。

他表示，這次悲劇不是來自天災地變，而是人為疏失，政府該負起的賠償或撫卹責任不能逃避，更不能轉嫁給民眾，甚至企圖利用民眾的愛心轉移事件焦點。在善款涓涓湧入的此時，請政府務必落實「專款專用、公開款項」，至少不負愛心。