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社會 社會焦點 保障人權

太魯閣比3年前普悠瑪搜救難10倍　29年消防員：遇過最嚴重事故

記者陳俊宏／綜合報導

台鐵半世紀最嚴重事故，408次太魯閣號撞上滑落邊坡的工程車出軌，造成50人枉死。有29年救災經驗的宜蘭縣消防局觀音分隊分隊長李大千表示，這起搜救難度比3年前的普悠瑪翻車難上10倍，也是他遇過的最重大交通事故。

太魯閣號事故造成50死、210人受傷。一名倖存乘客5日回憶事發經過，稱當時許多乘客被椅子夾住，還有人在睡夢中直接喪命，甚至肢體變形，讓他不禁形容場景猶如「地獄」，「此起彼落的尖叫聲跟哭聲是我這輩子聽過最淒厲的...」

▲太魯閣出軌重傷集中7、8節車廂 基隆搜救隊：車體嚴重扭曲變形。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼太魯閣號多節車廂卡在隧道內。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲人間煉獄！太魯閣號「空間錯覺」增救援難度 基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▼普悠瑪2018年10月21日翻車，釀18人死亡、215人輕重傷。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

▲▼普悠瑪翻覆事故空拍照。（圖／記者徐文彬攝）

宜蘭縣消防員搶救3月16日蘇花公路遊覽車撞山6死，及4月2日太魯閣號出軌重大事故，消防局長徐松奕重視同仁救災任務所累積壓力，邀請吳楷貴心理師，在周二、今天（7日）分2梯次為53名警消進行「安心講座」課程紓壓，以利提昇同仁的心理資本。宜蘭縣長林姿妙也到場關心、慰問。

《自由時報》報導，李大千表示，太魯閣號是他擔任29年消防員來，遇過最嚴重的交通事故，搜度難度也比3年前的普悠瑪翻車難上10倍，因普悠瑪是在開放空間翻覆，但這次是在密閉建物內。

李大千說，太魯閣號事發當天他輪休，接到消息後立刻回到分隊出勤救災，現場四處都是破碎遺體，只救出一名重傷的女性乘客。

宜蘭縣消防員參與太魯閣號救災。（圖／翻攝林姿妙臉書）

▲▼林姿妙慰問救災英雄。（圖／翻攝林姿妙臉書）

宜蘭縣消防員參與太魯閣號救災。（圖／翻攝林姿妙臉書）

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