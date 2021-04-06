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學者籲國民黨「開鍘邱淑媞」：八仙塵爆衛福部也有捐款專戶

▲▼邱淑媞。（資料照／記者嚴云岑攝）

▲邱淑媞。（資料照／記者嚴云岑攝）

記者蕭羽耘／台北報導

針對國民黨籍前國健署署長邱淑媞近日以「誰伺機發災難財」一文，質疑衛福部開設太魯閣號翻覆捐款專戶一事，學者台師大政研所教授范世平今日呼籲國民黨，「開除邱淑媞黨籍」。

台鐵408次太魯閣號於2日發生出軌意外，釀成嚴重死傷，對於官方針對太魯閣號事故開設捐款專戶一事，邱淑媞質疑，誰伺機發災難財，認為政府最會搞的，就是煽情，不會做事，老是把事情做爛，工程委外招標烏雲重重，出了事不僅不必負責，還利用傷痛，大肆玩弄民眾感情。

對此，范世平也看不下去，呼籲國民黨「開除邱淑媞黨籍」，她稱台鐵太魯閣號出軌事件是人禍，所以衛福部設立捐款專戶是發災難財，是把人民當提款機，結果她的黨主席江啟臣捐了，台中市長盧秀燕捐了，原來都在協助蔡英文政府發國難財，新北市長侯友宜也成立捐款專戶，原來也是為了發災難財。

范世平舉例，當年「八仙塵暴」也是人禍，衛福部也成立捐款專戶，原來當時的總統馬英九、行政院長張善政是為了發災難財。他認為，政治不能脫離人性，對於受難的同胞來說，金錢的援助永遠只嫌少不嫌多。而邱淑媞如此泯滅人性的話，影響國民黨形象甚巨，還侮辱了黨主席，國民黨坐視不管？「如果鄭佩芬、李正皓都被開除黨籍，那邱淑媞呢？」

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