「奕智博」線上博弈　創「薩摩亞模式」狂洗50億...81人遭辦

▲士林地檢署偵辦奕智博數位涉嫌幫國際博奕集團洗錢達50億35人遭起訴，公司負責人莊鴻飛則通緝中。（圖／記者張君豪攝）

記者黃宥寧／台北報導

過去曾風光上市的奕智博數位娛樂開發公司，涉嫌在台灣設置多家公司從事境外博弈，提供客服、網頁設計等服務，竟暗中經營賭博網站和替國際博奕集團洗錢，光是7天洗黑錢金額高達新台幣約50億元。全案共81名員工遭法辦，士林地檢署依賭博罪起訴曾姓女員工等35人，39名員工獲緩起訴，負責人莊鴻飛則發布通緝。

起訴內容指出，奕智博娛樂開發公司由莊鴻飛擔任實際負責人，2019年6月起，莊在台北市內湖區設置唐晶資訊、駿達網路科技公司，經營黃金城、大滿貫、大爆漿等9個賭博網頁並提供中國玩家進行下賭注舉凡百家樂、老虎機、體育博弈、棋牌、拉霸機等賭博模式。

奕智博數位曾風光上市，並打著線上博弈平台代工模式自誇台灣業者創「薩摩亞模式」新市場藍海，但根據警方查扣帳冊資料，卻發現該公司案中幫「新0京」「威0斯人」「金0」等知名國際博奕集團洗錢，雖然受疫情影響，每天進出金額仍超過新台幣5億元，該公司並收取1～1.6%手續費，經換算後每天可獲利5百萬元左右收入不斐。

▼去年間刑事局偵七大隊破獲曾上市公司奕智博數位涉嫌幫國際博奕集團洗錢 。（圖／記者張君豪攝）

博奕公司分工相當細，分別有負責客服、網頁遊戲設計、人資會計等工作，負責客服人員則接收位在中國地區的同事每天所提供的一批帳號，並且撥打電話找中國玩家聊天並且詢問要不要玩遊戲，再一步步誘導加入會員、儲值高額現金、進行下注簽賭。

全案共查獲81人被告，當中拒任罪35人，負責網站客服、網頁遊戲設計、行銷、會計、財物等業務，依意圖營利供給賭博場所、意圖營利聚眾賭博等2罪嫌起訴；39名已認罪員工，願意繳回3至10萬元的緩起訴處分金，獲緩起訴處分；其餘6人因剛到職不久，因稱不知公司實際運作內容，則獲不起訴處分；至於莊鴻飛則潛逃帛琉遭通緝中。

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