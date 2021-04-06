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社會 社會焦點 保障人權

花檢24檢察官殯儀館協助家屬認屍　1值勤檢座拚到吐

記者黃宥寧／花蓮報導

太魯閣號出軌事故造成50人死亡，花蓮地檢署第一時間要求所有同仁回署全力調查。檢察長俞秀端更是積極為了徹查真相，不眠不休在案發現場蒐證，更造成腿部受傷。6日下午3時許，位在花殯執勤的一名檢察官為了加速幫助罹難家屬領回遺體，疑連日辛勞導致身體不適出現嘔吐現象。

▲▼檢察官吐 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲太魯閣號408次列車重大死傷事故，花蓮地檢署連日相驗及偵查導致1名檢察官疑太累嘔吐。（圖／記者黃宥寧攝）

太魯閣號408次列車於2日上午9時28分發生事故，花蓮地檢署成立「0402太魯閣號列車事故」專案小組，更要求全屬同仁停止休假，進行人員編制分組進行蒐證及相驗。

由於列車撞擊工程車的力道猛烈，導致多位罹難者遺體殘缺，花檢也在花蓮殯儀館成立相驗指揮所，由花檢檢察長俞秀端擔任總指揮官、台灣高等檢察署花蓮檢察分署檢察長費玲玲在場督導，處理遺體採證、比對。

6日下午3時許，有名檢察官在殯儀館疑似連日操勞，導致身體不適出現嘔吐現象，緊急到醫護站求助醫療人員協助。對此花蓮地檢署俞秀端也證實此事，表示該男檢座為了想加速聲請核發法籍旅客遺體事宜，才會出現身體不適狀況，目前檢察長也要求他暫時卸下工作，回地檢署休息。

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