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李來希轟「衛福部收刮民財」不務正業：好一個政府愛心治國

▲▼【0402臺鐵408次太魯閣號事故】台鐵說明記者會,衛福部長陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部長陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

台鐵太魯閣號發生重大傷亡事故，衛福部隨即成立賑災專戶，引發民眾質疑正當性。這讓全國公務人員協會前理事長李來希批評，衛福部發動廣宣設立捐款專戶收刮民財，政府財政已到了山窮水盡的地步了嗎？「衛福部不務正業過了界，好一個靠愛心治國的政府」。

自衛福部成立愛心捐款專戶後，網傳一篇題為「衛福部憑什麼資格成立捐款專戶」的發文，質疑愛心款項會受到不當使用，呼籲民眾不應該響應捐款。

而李來希也在臉書有感而發，質疑國家機關發動捐款所為何來？他認為，台鐵是政府百分之百持股的國營事業，台鐵之間發生的所有的權利義務關係，最終皆應由國家概括承受。台鐵發生事故本當由台鐵與國家一體負責。

他批評，國家機關處理太魯閣號事故不循正道，卻發動廣宣設立捐款專戶收刮民財，企圖轉移責任與輿論焦點，中華民國政府財政已到了山窮水盡的地步了嗎？難不成國家已到了編不出區區一件突發件事的支出了嗎？

至於衛福部設立專戶，李來希認為，衛福部主管社會福利工作，是捐助業務的主政與監督機關，竟然自己成立專戶要求民眾捐款？這已不只是球員兼裁判的問題，而是不務正業撈過了界，請問「衛福部憑什麼要替台鐵發生的事故責任設立捐款帳戶」？

李來希質問，台鐵賠不起嗎？國家要破產了嗎？台鐵除了企業責任之外，還有國家賠償法定責任可以涵蓋，難道台灣的所謂的政府法律人才都死光了嗎？衛福部沒事可幹了嗎？新型冠狀病毒的疫苗問題都還沒有解決，人民還在苦等。

最後李來希也再度發文諷刺，好一個靠愛心治國的政府，鳳梨滯銷靠愛心幫忙分銷、火車事故靠愛心募款甩鍋、口罩不足靠愛心你先領取、疫苗欠缺靠愛心你先試打等，更號召網友一同愛心接龍。

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陳時中李來希太魯閣號

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