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社會 社會焦點 保障人權

台鐵搶救遇最大難題！70歲老師傅「到場指點」　救出最慘第8車廂

記者柯沛辰、黃國霖／花蓮報導

台鐵太魯閣號事故，造成50死210傷，其中作為車頭的第8車廂毀損最嚴重，外觀僅剩1/4。交通部長林佳龍6日深夜說明，原先要用破壞、切割的方式拖出第8節車廂，好在一位70多歲的老師傅志願到場指導，憑藉豐富經驗給予建議，不僅讓第8車廂順利拖出，加快了搶修進度，接下來預計再3個工作天，就能復原槍通。

搶修人員6日晚間欲將第8節車廂拉出隧道，不料過程中卡住、拉不太出來，又遇上技術困難，因此搶救一度暫停，先行燒香祭拜，以祈求拖吊作業順利完成。

▲▼太魯閣號事件，現場準備將第8節車廂拉出來前，工人們現場先拜拜燒紙錢。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼搶修人員燒紙錢拜拜，祈求拖吊作業順利。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼太魯閣號事件，現場準備將第8節車廂拉出來前，工人們現場先拜拜燒紙錢。（圖／記者黃國霖攝）

稍早搶救進度傳出重大進展，林佳龍深夜11點多也出面表示，搶修已經進入第五天，稍早最後一車、第8節車廂已經拖吊出來，準備要上軌道，預計再3小時就能完成所有拖吊作業，「聽我們同仁講，本來是很困難，要用破壞式或切割」。

林佳龍表示，現在之所以能提早完成，主要是100多位搶修人員沒有休息、不分晝夜投入搶救工作，希望為受難者、家屬盡一份心力，加上有一位70多歲老師傅志願到場協助，憑藉豐富經驗給予分析、建議，才讓眾人順利將幾乎全毀的第8車廂架上軌道、拖吊出來，在此特別感謝。

▲▼台鐵搶救遇最大難題！70歲老師傅「到場指點」　救出最慘第8車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲車廂殘破不堪。（圖／記者黃國霖攝，下同）

林佳龍說，轉向架無法隨意移動，但它剛好可以架在鋼軌上固定，讓它有個支撐力再拖出，「也是多虧這位70多歲的老師傅指點，用這樣容易使力的方式拖吊出來，不然原先採取破壞式的方法，需要的時間可能會比較久，因為裡面沒什麼迴旋空間。」

林佳龍指出，今晚將第8車廂拖出後，7日會進入隧道內整理，之後待檢方跟運安會再次勘查完畢，將鋪設鋼軌、枕木及相關電力、號誌設備，預計3個工作天能完全復原。同一時間，結構安全技師將以精密儀器來進行檢測，給予補強建議，「希望依照原定目標，在20號前完成搶修復原以及檢測後的補強工作。」

▲▼台鐵搶救遇最大難題！70歲老師傅「到場指點」　救出最慘第8車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼台鐵搶救遇最大難題！70歲老師傅「到場指點」　救出最慘第8車廂。（圖／記者黃國霖攝）

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