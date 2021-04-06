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造假網紅「對不起您們！」　又被抓包抄來的：是中國足球員道歉信

網搜小組／鄺郁庭報導

台鐵408次太魯閣號日前發生出軌意外，事後各界紛紛捐款救助。IG擁有1.5萬追蹤的吳姓網紅自稱捐出「150萬x2」，結果被發現造假捐款單。稍早他在IG發出464字道歉聲明，表示深刻意識到自己的盲目、愚蠢，會對自身行為負責。沒想到這段道歉又被發現是「複製貼上」，讓網友超傻眼。

▲造假網紅。（圖／翻攝自IG）

▲網友發現，吳姓網紅連道歉文都是從網路上抓來的。（圖／翻攝自IG）

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吳姓網友4日在限時動態曬出2張捐款單照片，上頭霸氣寫上150萬元，暖心留言「盡一點點小心意」聲援太魯閣號出軌傷亡者。結果被網友搜圖，質疑收據只是愛心基金會公開的範本，完全沒有實際效力。事後他則是發聲明道歉，表示深刻意識到自己的盲目、愚蠢，也強調自己已是成年人，應對自己的行為負責。

吳姓網紅更直呼「我已經是一個成年人了。作為成年人，我應當對自己的行為負責，要有擔當。我本人將深刻反思自己的錯誤，並以實際行動來彌補自己的過錯。從今以後，我會學習腳踏實地，做一個有道德、有擔當、有責任、對社會有貢獻的人。最後，我再一次誠摯地向大家道歉：我錯了，對不起各位！對不起您們！對不起！」文章看起來誠意十足、歉意滿滿。

▲▼吳姓網紅被爆造假150萬捐款單，還假冒星宇航空空服員。（圖／翻攝自FB）

▲吳姓網紅被爆造假150萬捐款單，還假冒星宇航空空服員。（圖／翻攝自FB）

結果，就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「有沒有連道歉都是假的掛（卦）啊」，文中表示「早上網紅都出來道歉了，是時候該原諒他了吧？但是，看起來怎麼似曾相識呢？」原來是有人發現，該段道歉文根本是「複製貼上」別人的聲明。看看原PO貼出的連結，去年中國足球員陶強龍、何龍海在U19國家隊集訓期間，違反疫情防控規定，私自外出遭禁賽，當時陶強龍寫下道歉信，沒想到1年後被吳姓網紅抄襲。

吳姓網紅聲明全文如下：

本人吳○○，就前天（4/4）晚上，在本人的 IG限時動態 所PO關於台鐵太魯閣408班次之重大事故，誠邀各界共同來愛心捐款之言詞及引用其照片，另於臉書自稱為星宇航空空服員等乙事，所產生的誤解、議論及質疑等，在社會上造成非常不好的影響，本人深深的感到抱歉。

本人對於自己沒有珍惜被追蹤關注的榮譽，起到榜樣的作用，還傷害了「台灣關愛基金會」、「星宇航空」等其他的人，做了這件讓自己羞恥的事情，我悔不當初! 我深刻地意識到了自己的盲目、愚蠢、無知和法律常識的缺乏：為此 本人鄭重地向「台灣關愛基金會」、「星宇航空」、所有關注台鐵太魯閣408班次重大事故的朋友，以及社會大眾認錯致歉：我為自己的錯誤與不當行為感到深深的歉意和悔恨、愧疚，往後必定謹言慎行。

我已經是一個成年人了。作為成年人，我應當對自己的行為負責，要有擔當。我本人將深刻反思自己的錯誤，並以實際行動來彌補自己的過錯。從今以後，我會學習腳踏實地，做一個有道德、有擔當、有責任、對社會有貢獻的人。最後，我再一次誠摯地向大家道歉：我錯了，對不起各位！對不起您們！對不起！

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關鍵字：

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