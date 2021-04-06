邊讀書邊領3萬月薪！台師大設「智能鑄造專班」4月首收技高生

▲鑄造業作業圖。（圖／台灣師範大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣師範大學首開一般大學先例，承辦教育部產學攜手合作計畫，110學年度機電工程學系成立「智能鑄造產學攜手專班」，招收技術型高中機械群畢業生，透過企業與學校產學攜手模式，讓學生一邊工作、一邊進修，修業4年獲得學位同時也培養為企業所需人才。預計4月7日至19日開放報名，錄取學生將在今年7月正式報到。

台師大說明，高三生即可加入此項計畫，高中階段採建教合作模式，高三下整個學期在合作廠商進行職業技能訓練，若表現良好，合作廠商願意培養為未來幹部，就推薦到本校來進修，大一起，每週在公司工作四天，週五、六至學校上課。合作廠商也提出優渥條件，一個月薪水上看3萬元，大四畢業後起薪更是高達5萬元。

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談起產學專班成立最早契機，台師大機電系教授鄭慶民說，台灣鑄造產業人才出現嚴重斷層，鑄造品同業公會認為50歲以下青壯年人才寥寥無幾，管理高層擔憂再過幾年就會後繼無人，甚至造成產業沒落，於是尋求教育部協助，希望透過產學計畫，彌補人才斷層。

▲鑄造業作業圖。（圖／台灣師範大學提供）



台師大表示，在教育部技職司的促成下，鑄造專班在107學年度由雲科大、虎尾農工、西螺農工開始合作辦理，最後40位技職生在高三下進入企業實習，38人獲得企業推薦，畢業後進入雲科大產學班就讀，保留率高達九成多。由於施行成效良好，最後教育部長潘文忠提議讓台師大在北部辦理計畫。

台師大提到，未來智能鑄造產學專班，招收學生來自五所技術型高中，包含南港高工、木柵高工、新北高工、三重商工、瑞芳高工，每間學校僅招收8位學生。由於不須經統測篩選，各校招收條件相當嚴格，第一關由技術型高中篩選成績與品行優良的高三學生，第二階段再由台師大教授、廠商與學生進行面談，錄取後分發至各工廠進行建教合作。

▲台師大機電系教授鄭慶民。（圖／台灣師範大學提供）

結束一學期建教合作後，還需公司推薦函作為表現優良證明，才具備申請產學專班資格。鄭慶民解釋，這樣的篩選機制有兩個好處，一來學生透過實習去了解是否符合志趣，是否願意留在該公司發展。二來透過公司推薦函做為「認證」，讓產學專班招收素質良好、學習態度積極的學生，真正達到為企業培育人才之目標。

智能鑄造產學專班修業規定比照一般大學生，修業年限為4年，且須修滿128學分畢業門檻，除專業課程以外，也包含國文、英文、通識課程、體育等。產學班也設有兩位導師，除了授課之外，定期去工場視察同學工作情況。

鄭慶民說，學生修讀機電工程領域專業知識，但人文的陶冶也不可或缺，因此課程規劃上並沒有排除共同科目，像是中文閱讀寫作、英語以及通識課程，目的希望不僅培養具備專業技術人才，更要提升學生人文素養以及各項軟實力，這也是不同於過往前幾屆的科大的課程安排。

▲教育部潘文忠部長（右二）、教育部技職司楊玉惠司長（右二）曾率隊參訪中部的「智能示範鑄造產學攜手合作專班」，並留下手印。（圖／台灣師範大學提供）

台師大在此之前從未與技術型高中合作，辦理相關產學合作計畫，一般大眾也從未料想一般普通大學會針對技職畢業生設置產學合作班。但鄭慶民認為，科大與一般大學培養的人才屬性雖不同，但唯一共通點是，學校教育終須和產業有所連結，且學生畢業後都需進入職場就業，因此學習初衷與目標無異，界線也無須如此分明。

鄭慶民強調，台師大辦理這項計畫也是負起大學社會責任，投入資源解決產業人才斷層問題，不致讓國家特定產業沒落。二來希望師大首屆產學專班成為一般普通大學、企業與技術型高中合作典範，讓學校課程與產業界形成鏈結，甚至未來像是車輛與能源工程學士學位學程也能試行，結合電動車業者，共同培育相關領域人才。

