台師大調查：幼兒園缺科學探索素材、教保員無法回應個別需求

▲教育學院院長陳學志。（圖／台灣師範大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣師範大學教育智庫辦公室今（30）日公布「幼兒發展調查資料庫建置計畫」調查結果。結果顯示，幼兒園不只缺乏使用自然科學探索素材，更欠缺安撫情緒相關教具與空間安排，另外，針對教育現場方面，建議政府可參考其他國家，如英國（1：13）、澳洲（1：10），降低幼兒園師生比。

根據教育部統計，108學年度5歲幼兒入園比例高達96.2%，顯示台灣5歲幼兒受教率甚高。台師大研究團隊這次以36月齡組第三波（5歲）追蹤資料進行分析，包括家長問卷（共調查1,985位幼兒，男1,018位，女967位）及教保問卷（共調查858位幼兒，男430位，女428位；填寫問卷的教保服務人員，男8位，女850位）。

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依據該調查由幼兒家長和教保服務人員（公立幼兒園37.6 %，私立幼兒園60.8 %，公設民營1.5 %）所填答問卷分析結果，幼兒在教保品質較佳的幼兒園內學習，其整體發展有較理想的表現，無論是在認知、語言、社會、情緒及身體動作發展上都有顯著較佳的能力，並且有較少的攻擊行為。顯示教保品質在幼兒發展過程中的關鍵意義。

調查結果顯示，幼兒園經常進行（每週3-4次）的教保活動，依序為，讓孩子自己選擇活動、進行體能活動、肢體律動、聽唱手指謠兒歌、認識生活常見的文字／圖案／符號、進行手部精細操作活動、師生共讀圖畫書；較少進行的教保活動，依序為，進行邏輯推理、順序／分類／比較活動、玩有規則的遊戲或玩具、玩扮演遊戲，單純說故事給孩子聽等。

此結果顯示在幼兒園內邏輯、分類等這類教保活動，進行頻率較低於體能律動、兒歌韻文等語文活動。研究團隊建議家長在家中也可多提供孩子從事邏輯、順序、分類和角色扮演的遊戲活動機會，例如做家事、親子烹飪、以補強孩子在幼兒園接觸較少活動的學習機會。

針對「師生互動」的調查結果指出，幼兒園老師多認為能教好孩子，而且即使在忙亂的情形下，當孩子出現問題或特殊狀況時，幼兒園老師鮮少對孩子比較兇或沒耐心。幼兒園老師與幼兒常有（一週內３-4次）的互動內容包括，會仔細聽孩子說的話並愉快回應、會和孩子聊過去發生的事，並幫助孩子瞭解他人的想法。

▲右起台師大人發系主任周麗端、教授張鑑如、教育學院院長陳學志、輔仁大學兒童與家庭系主任涂妙如、台師大教育智庫副執行長陳珮英。（圖／台灣師範大學提供）

此結果顯示教保服務人員對幼兒多有耐心，能滿足團體層面幼兒的需求，但對幼兒個別化的需求較難顧及。建議多關心教保服務人員在教保工作上的困難，給予支持，也建議家長在家中多與幼兒互動，補強幼兒園教師無法在幼兒園全面照顧幼兒個別需求的不足。

而在教保品質部分，研究團隊則建議政府針對進行頻率較低的教保活動，例如邏輯、分類活動，多鼓勵教保人員在每日例行性活動進行這類活動，以提供幼兒多樣化的學習機會。此外，也建議加強教保學習環境中較不被重視的面向，例如幼兒園在自然素材、科學探索類的素材較少，建議強化教師覺察教保環境中的缺失，培養教師自然、科學媒材運用的能力。

研究團隊最終也說明，從本調查中可看到，教保服務人員較無法回應幼兒個別化的需求，建議政府可參考其他國家，如英國（1:13）、澳洲（1:10），降低生師比。



