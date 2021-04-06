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30歲台大生秀薪資「月領不到3萬」　網驚呆：這薪水能活嗎？

▲▼肥宅。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲30歲的台大生秀出自己薪資，月薪竟然不到3萬。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者林彥臣／綜合報導

8年級生前段班年紀已經接近30歲，理論上已經是站穩職場，收入也逐步成長的階段。但是有一位年近30歲的台大畢業生，在 dcard上PO出自己的薪資，竟然不到3萬元，讓許多網友感到不可思議。甚至網友直言，「這個薪水能活嗎？」

▲▼30歲的台大生秀出自己薪資，月薪竟然不到3萬。 。（圖／翻攝自dcard）

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▲原PO秀出自己的實領薪資，只有29K 。（圖／翻攝自dcard）

原PO表示，不知不覺也是29歲快30歲的大叔了，還在服務業載浮載沉，底薪實領也終於快要突破3萬了，「希望能在30歲前突破3萬，哈哈」。

原PO接著說，每天看dcard大家都年薪200萬，以為自己的薪水大概只有PR3，不過丟到行政院的薪情平台，「原來自己是PR30真意外」，不知道dcard快要30歲的大家都突破中位數的47萬了嗎。

▲▼30歲的台大生秀出自己薪資，月薪竟然不到3萬。。（圖／翻攝自薪情平台）

▲原PO的薪水大概只有全國受薪階級的PR 30。（圖／翻攝自薪情平台）

網友對此表示，「男的這薪水能活嗎⋯」、「你的學歷和你出社會的資歷，跟你的薪水真不搭嘎」、「反串？台大的學習能力，甘願做服務業？」、「頂大這薪水是正常的嗎？」、「台大只有這樣薪水？你是在開玩笑嗎⋯真難相信」、「浪費教育資源唸到頂大結果去跟低學歷8+9搶工作，還不如簽下去起薪就34了還不含其它加給」。

但也有人認為，「自己生活過得值得快樂最重要，在那邊比薪資沒意義」、「憑甚麼台大就要有高薪，我台大中文的同學現在也只是小書局的店員啊」、「如果原PO是出來做身體健康的，幹嘛一定要多少錢，開心就好」、「台大非醫、牙、藥、法、商、電、資、理、工，真的一堆30歲以前還不用繳所得稅，不用懷疑」。

還有網友直言，別被網路的評論騙了，多數人年薪沒辦法破百，這麼多人看過文章

敢講自己年薪都是有對自己有自信的，普通人佔大多數，破百的是少數人而已，做得開心就好，反正在台灣高物價房價的時代，年薪百萬跟50萬一樣都買不起房子。

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