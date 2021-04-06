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獨／來不及的聚會！袁淳修回台中　二專同學要來看他最後一面

記者游瓊華、唐詠絮／台中報導

台鐵408次太魯閣號2日上午發生嚴重出軌意外，造成多人傷亡，司機員袁淳修重踩煞車、鳴笛，用盡生命守護乘客安全，卻依然發生憾事，令同事鼻酸，今(6)日下午遺體將回到台中，他的二專同學已經聯絡好，晚上將到殯儀館見他最後一面。

▲太魯閣號殉職司機員袁淳修骨灰在家屬陪同下以專列運回老家，沿途各站鐵警和站務人員均列隊敬禮表達敬意。（圖／記者張君豪攝）

▲太魯閣號殉職司機員袁淳修骨灰在家屬陪同下以專列運回老家，沿途各站鐵警和站務人員均列隊敬禮表達敬意。（圖／記者張君豪攝）

袁淳修的遺體已於上午8時在花蓮殯儀館入殮火化，隨後其骨灰將由台鐵專車運送回台中火車站，屆時台中市豐原分局、第三警分局都會派員護送至台中殯儀館景福廳，而袁淳修也是本起事件中第1具火化的遺體。

他的二專同學余聖文日前獨家接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，火車失事前一天才跟同學聚餐，聊到很久沒遇到淳修，要找時間大家聚一聚，「淳修很客氣、低調，結婚也沒有放帖子給大家，前陣子還說要帶太太回來要跟大家聚餐」。

▲太魯閣號殉職司機員袁淳修骨灰在家屬陪同下以專列運回老家，沿途各站鐵警和站務人員均列隊敬禮表達敬意。（圖／記者張君豪攝）

33歲的袁淳修為台中豐原人，原本是開普悠瑪號，2018年普悠瑪事故因請假躲過一劫，這次連假調度改跑太魯閣號不幸枉死，工程車砸中列車之前，乘客都感受到緊急煞車，之後劇烈撞擊、車體震動後停止下，脫逃才發現車體擠壓變形，卡在山洞裡，袁淳修盡忠職守至最後一刻不幸殉職，拼了命也要保護全車乘客。

余聖文說，火車失事前一天才跟同學聚餐聊到，很久沒遇到淳修，要找時間大家聚一聚，「淳修很客氣、低調，結婚也沒有放帖子給大家，前陣子還說要帶太太回來要跟大家聚餐」，沒想到竟因此天人永隔，心裡面相當的難過與不捨。

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