國防破口？大陸漁民偷渡烏坵　陸戰隊：發現後已立即圍捕

▲海軍陸戰隊烏坵守備指揮部。（圖／記者林健華攝）



記者林銘翰／台北報導

金門岸巡隊烏坵安檢所日前接獲國防部烏坵守備大隊通報，在烏坵鄉大坵南方新娘房岸際發現一名行跡可疑男子，經查證這名男子為非法入境中國籍人士，有當地民眾憂心國防出現破口。對此，海軍陸戰隊2日表示，海軍烏坵守備大隊巡查時第一時間就發現中國偷渡犯登島，立即圍捕後通報海巡署與員警處理。

根據中央社報導，中國湄洲島李姓男子偷渡到金門烏坵「投奔自由」，當地民眾表示，中國漁民侵門踏戶事件層出不窮，原在大小坵附近海域捕撈漁獲，後來得寸進尺，到小坵潛水抓螺，甚至上岸尋覓貝類，憂心國防出現破口。

對此，海軍陸戰隊2日表示，海軍烏坵守備大隊巡查期間，第一時間即發現陸籍偷渡客登島，立即圍捕盤查後隨即通報海巡署及在地員警，並將人員移交警察駐在所處理。

海軍陸戰隊強調，海軍外島守備部隊均戮力戰備整備、堅守崗位，與海巡單位、當地警察均保持密切聯繫與合作關係，共同維護防區整體安全。

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