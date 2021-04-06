蘇貞昌不下台因「還有更多事要做」　江啟臣怒：事前做更多就沒有今天的憾事

記者楊蕓／台北報導

台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，釀50死逾200傷，國民黨團6日在立法院會提出公決案，要求行政院長蘇貞昌下台負責，並成立事故調閱委員會釐清事故，遭民進黨多數封殺。國民黨主席江啟臣痛斥，蘇貞昌不願下台還說自己有更多事要做，「如果事前做更多，就不會有今天的憾事。」

▲國民黨團抗議台鐵普悠瑪事件相關提案遭民進黨否決。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團5日在立法院會提出公決案，要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍及台鐵局代理局長祁文中等人應負起政治責任，立即下台；成立「0402台鐵408次太魯閣號事故調閱委員會」，以釐清事故原因及追究相關人員責任。經表決在民進黨多數下，以贊成33人、反對60人遭到封殺。

國民黨團隨後於議場前召開記者會，江啟臣表示，國民黨要求蔡英文道歉、蘇貞昌下台、林佳龍接受彈劾調查，完全合理且於法有據，政治、行政和法律責任本來在事故後都應該調查，「政治責任是第一時間承擔，也是責任政治中的第一項，該下台的就要下台負責。」

江啟臣說，事發當晚他與台中市長盧秀燕到罹難司機員袁淳修的家中慰問，但令人鼻酸的是，媽媽除了擔心孩子有沒有痛，還要擔心可能被卸責、甩鍋。

「因為你甩鍋成習慣、卸責成習慣！」江啟臣痛斥，即便大家都認為這不可能是駕駛責任，但袁媽媽還是擔心孩子要為這些人命負責，當下覺得政府真的無恥。

江啟臣批評，蔡政府執政將近6年，國人因這些事故、意外死去將近200人，有哪一個院長負責？哪一個部長負責？每次都只知道到靈前慰問，然後轉移焦點、用網軍帶風向，再卸責給別人。而台鐵總體檢報告中，列出144個應檢討改進的事項，其中第9、78項跟此次事故相關，「請問蘇院長你看了嗎？」、「你改進了嗎？」

江啟臣說，蘇貞昌竟還說事發之後有更多事要做，不用負責，「如果事前做更多，就不會有今天的憾事」，就是因為民進黨充滿算計的決策延誤改革時機，如果沒有這些算計，報告中的所有項目早該落實，這次事故就是政府怠惰造成的人禍，降了3天半旗國殤，居然沒有一個政府官員要負政治責任，真的可恥！

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