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苗中彰今起供5停2！德基蓄水率剩5.5％　4縣市再不下雨也危險

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗、台中、北彰化地區今日（6日）開始啟動「供5停2」分區供水措施，根據經濟部水利署統計，目前德基水庫蓄水率只剩下5.5％，堪稱是47年來最嚴重的乾旱。然而，除了這3個地區之外，新竹、嘉義、台南以及高雄的水情已亮起橙燈，若再不下雨，恐怕也是岌岌可危。

各縣市水情燈號。（圖／翻攝自經濟部水利署）

▲各縣市水情燈號。（圖／翻攝自經濟部水利署）

今年因為雨量不足，苗栗、台中以及北彰化地區6日起調整水情燈號為紅燈，並啟動「供5停2」分區供水措施。另外，新竹縣市、嘉義縣市、台南市以及高雄市已亮起減量供水的橙燈，桃園市及新北市林口區、彰化縣南部地區、南投縣以及雲林縣，則是亮起減壓供水的黃燈。

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為了減少對於民生用水的衝擊，台水公司已設置452個臨時供水站，分別為台中338個、苗栗69個、彰化45個。台水公司提醒，請民眾盡量在晚間10時以前儲好備用水，以免減壓之後，導致末端管線水量不足，剛復水時，也要記得關閉抽水機開關，避免水壓偏低導致抽水機空燒損壞。

至於水庫蓄水狀況，大甲溪電廠副廠長林日生向《聯合新聞網》透露，台中德基水庫蓄水率僅剩5.5％，堪稱是47年最嚴重的乾旱，由於山區沒有降雨，現階段水庫的水量只是「撐著」而已。

德基水庫。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲德基水庫。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

而在經濟部水利署公布的統計資料中，全台主要水庫目前的蓄水量如下：

●北區

石門水庫有效蓄水量6804萬立方公尺、蓄水率34.5％。

新山水庫有效蓄水量900萬立方公尺、蓄水率89.8％。

翡翠水庫有效蓄水量2億6446萬立方公尺、蓄水率78.8％。

寶山第二水庫有效蓄水量295萬立方公尺、蓄水率9.4％。

永和山水庫有效蓄水量243萬立方公尺、蓄水率8.1％。

明德水庫有效蓄水量132萬立方公尺、蓄水率10.9％。

●中區

鯉魚潭水庫有效蓄水量1131萬立方公尺、蓄水率9.9％。

德基水庫有效蓄水量1025萬立方公尺、蓄水率5.5％。

石岡壩有效蓄水量42萬立方公尺、蓄水率28.5％。

霧社水庫有效蓄水量608萬立方公尺、蓄水率16.2％。

日月潭水庫有效蓄水量4118萬立方公尺、蓄水率32.2％。

湖山水庫有效蓄水量2155萬立方公尺、蓄水率42.4％。

●南區

仁義潭水庫有效蓄水量669萬立方公尺、蓄水率26.5％。

白河水庫有效蓄水量0萬立方公尺、蓄水率0％。

烏山頭水庫有效蓄水量3769萬立方公尺、蓄水率47.9％。

曾文水庫有效蓄水量5870萬立方公尺、蓄水率11.5％。

南化水庫有效蓄水量3062萬立方公尺、蓄水率33.7％。

阿公店水庫有效蓄水量421萬立方公尺、蓄水率27.7％。

牡丹水庫有效蓄水量1284萬立方公尺、蓄水率48.4％。

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