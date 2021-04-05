熱褲妹傷勢曝！重機男台3線催油　19歲水蛇腰美眉慘摔地屁股血紅

記者黃孟珍／苗栗報導

1名22歲的謝姓男騎士，4日下午3時許，騎著重機載著19歲的呂姓女友，行經台3線南下103公里處時，疑似男友催油門她沒有抓穩，竟從重機上狠狠摔落地面；造成大腿、臀部、手腳多處擦傷且不斷痛苦哀嚎，所幸員警到場處理後並無大礙，整個過程被後方記錄器拍下，引起網友熱議。

▲19歲熱褲妹和男友騎車行經台3線時，不慎從機車上摔落，造成大腿、臀部、手腳多處擦傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

有網友在社群網路PO出一段影片，有1重機騎士騎車行駛在台3線南下103公里轉彎處，突然看見前方有名身著白衣、超短熱褲的女子倒臥路中，大腿、臀部嚴重擦挫傷；重機騎士趕忙停車上前，不顧女子直喊「不要動我！」硬是將受傷的女子攙扶起來，男友趕來後也將外套披在女友身上，並將她扶坐起，但女子不斷哀嚎，只能躺在地上，最後重機騎士也勸阻說「先不要動她，這會斷掉！」

▲▼19歲女子摔落後，後方重機騎士紛紛停下車幫忙 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

此影片PO出後，引來網友非議且紛紛表示，「後面重機男很有事，自己硬把人家扶起來的，還一直叫人家男朋友不要動她」、「衝過去動他幹嘛啦 ，不知會2次傷害嗎」、「不扶沒事，ㄧ扶出大事ㄟ死人！」、「這褲子果然夠熱」、「不要看到是妹子就搶著上去扶」‧‧‧等等

警方研判後表示，台3線該路段為彎道接直線處，可能是重機騎士當時過彎後接直線，立刻催油門導致後方呂女未抓穩，直接從行進中的重機上摔下，所幸並無大礙。不過警方也呼籲，一般民眾千萬不要隨意移動傷者，以免在不當搬運的情況下造成頸椎或腰椎位移，反而加重脊髓傷害。

深層清潔、做好保養的第一步

►極惡魚虎攻陷苗栗水庫！滿口利牙「比牠小全吃」 放生變毀滅生態