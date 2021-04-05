　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

熱褲妹傷勢曝！重機男台3線催油　19歲水蛇腰美眉慘摔地屁股血紅

記者黃孟珍／苗栗報導

1名22歲的謝姓男騎士，4日下午3時許，騎著重機載著19歲的呂姓女友，行經台3線南下103公里處時，疑似男友催油門她沒有抓穩，竟從重機上狠狠摔落地面；造成大腿、臀部、手腳多處擦傷且不斷痛苦哀嚎，所幸員警到場處理後並無大礙，整個過程被後方記錄器拍下，引起網友熱議。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲19歲熱褲妹和男友騎車行經台3線時，不慎從機車上摔落，造成大腿、臀部、手腳多處擦傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

有網友在社群網路PO出一段影片，有1重機騎士騎車行駛在台3線南下103公里轉彎處，突然看見前方有名身著白衣、超短熱褲的女子倒臥路中，大腿、臀部嚴重擦挫傷；重機騎士趕忙停車上前，不顧女子直喊「不要動我！」硬是將受傷的女子攙扶起來，男友趕來後也將外套披在女友身上，並將她扶坐起，但女子不斷哀嚎，只能躺在地上，最後重機騎士也勸阻說「先不要動她，這會斷掉！」

▲▼19歲女子摔落後，後方重機騎士紛紛停下車幫忙 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼19歲女子摔落後，後方重機騎士紛紛停下車幫忙 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼19歲女子摔落後，後方重機騎士紛紛停下車幫忙 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

此影片PO出後，引來網友非議且紛紛表示，「後面重機男很有事，自己硬把人家扶起來的，還一直叫人家男朋友不要動她」、「衝過去動他幹嘛啦 ，不知會2次傷害嗎」、「不扶沒事，ㄧ扶出大事ㄟ死人！」、「這褲子果然夠熱」、「不要看到是妹子就搶著上去扶」‧‧‧等等

警方研判後表示，台3線該路段為彎道接直線處，可能是重機騎士當時過彎後接直線，立刻催油門導致後方呂女未抓穩，直接從行進中的重機上摔下，所幸並無大礙。不過警方也呼籲，一般民眾千萬不要隨意移動傷者，以免在不當搬運的情況下造成頸椎或腰椎位移，反而加重脊髓傷害。

深層清潔、做好保養的第一步

►極惡魚虎攻陷苗栗水庫！滿口利牙「比牠小全吃」　放生變毀滅生態

ET快訊
獨／25歲女流「臭酸花生醬」…崩潰喊：男友床上狂嘔！醫一聞皺
奪命瞬間！警察聊天步槍突掉落　低頭秒被「子彈穿眼」爆頭亡
他逃命爬上山坡被當成義祥工人　氣炸拿車票問警察：該怎麼告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

用生命踩煞車！殉職司機員要回家了　明上午火化後骨灰運回台中

「我是做紓壓的！」買春色訊FB一搜就有　警察抓不到原因曝光

他逃命爬上山坡被當成義祥工人　氣炸拿車票問警察：該怎麼告

18通迴盪隧道的手機鈴聲...破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接

熱褲妹傷勢曝！重機男台3線催油　19歲水蛇腰美眉慘摔地屁股血紅

獨／楊小妹爸淚憶「女兒最喜歡水」！讓她與大海同在成為小天使

太魯閣後遺症！倖存兒怕關燈夜不安眠　饒慶鈴探望：馬階專案協助

快訊／連假最後一天！台9線「連環車禍」10歲童受傷　7人急送醫

獨／熱血護理長上夜班前先救人！親睹傷患遭車廂緊夾…曝最遺憾1點

「謝謝你替我幫他活下來」 暖警喪友卻堅守現場　一舉動被讚爆

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

網紅「韓德凱文森」補票搭太魯閣 失聯前對話曝...家屬奔花蓮驗

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

羅時豐合體瑋哥前後晃動狂嘶吼XD　龍山寺前跳空幹舞..噴泉激情四射

張柏芝「凸肚之謎」遭疑懷孕　女星曝超狂食量..她笑了：楊丞琳也是

李義祥包鐵路工程釀50死　鄰居喊冤：他很老實不是壞人

用生命踩煞車！殉職司機員要回家了　明上午火化後骨灰運回台中

「我是做紓壓的！」買春色訊FB一搜就有　警察抓不到原因曝光

他逃命爬上山坡被當成義祥工人　氣炸拿車票問警察：該怎麼告

18通迴盪隧道的手機鈴聲...破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接

熱褲妹傷勢曝！重機男台3線催油　19歲水蛇腰美眉慘摔地屁股血紅

獨／楊小妹爸淚憶「女兒最喜歡水」！讓她與大海同在成為小天使

太魯閣後遺症！倖存兒怕關燈夜不安眠　饒慶鈴探望：馬階專案協助

快訊／連假最後一天！台9線「連環車禍」10歲童受傷　7人急送醫

獨／熱血護理長上夜班前先救人！親睹傷患遭車廂緊夾…曝最遺憾1點

「謝謝你替我幫他活下來」 暖警喪友卻堅守現場　一舉動被讚爆

G-SHOCK霸氣黑錶閃螢光綠　DW也跨進潮流運動界

蔣少宏開轟包辦全隊得分　龍2比1力退兄弟止4連敗

台中女網紅徵「西屯救火隊」！直接拉外送男上樓　下秒合照網瘋了

戎祥走8年了　賴芊合嘆：再也找不到像他一樣的男人

富邦勇士雙洋將壓陣　領航猿主場10分惜敗

BL劇=印鈔機！《只因我們天生一對》觀看破6.1億…網算出天價分潤

奧運假唱被講13年！「最美童星」圓潤近況曝光…網傻眼：長歪了

太魯閣+普悠瑪脫軌68人喪生　黃子哲轟：蔡英文沒把台鐵改革放心上

國師級名嘴不捨林佳龍「含淚救災」　痛批反對黨：情緒化批判

蔣少宏首轟要回領先、布里悍一把抱住　龍7局2比1兄弟

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

社會熱門新聞

即／網紅確定為第49名太魯閣號罹難者

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

陰謀論瘋傳！網指李義祥站邊坡：在現場看戲

甜美護理師遭家暴　陽光警輔導竟爬上床挨告

獨／李義祥一人巡工地？5張照片戳破真相

網紅補票搭死亡列車！失聯前對話曝光

搭太魯閣罹難！蔡哲珊父批：台鐵太爛了

太魯閣車禍倖存者對話紀錄曝：看到工人邊笑邊聊

「每周4次」成炮友　甜美護理師另有男人！陽光警崩潰

第一現場曝　李義祥冷眼看乘客逃生

你熱褲妹掉了！　重機後座載「人間凶器」突墜地

21歲陸軍陳品全罹難　遺體腫脹穿不上軍服

即／第6節車廂下殘肢「確認為21歲莊姓憲兵」

網紅兒搭上死亡列車　母怒批台鐵：賣站票草菅人命

更多熱門

相關新聞

你熱褲妹掉了！　重機後座載「人間凶器」突墜地

你熱褲妹掉了！　重機後座載「人間凶器」突墜地

有一對男女5日騎乘機車，行經疑似苗栗台3線路段時因不明原因造成後方女子重心不穩，自機車上摔落，女子當場倒地不起，後方熱心騎士看見急忙上前協助，而其他路過騎士看見也紛紛停下幫忙，見騎士欲搬動女子急忙喝止，以免女子遭受二度傷害。

三陽黃牌重機MAXSYM 400大改款

三陽黃牌重機MAXSYM 400大改款

5.6萬起印度Meteor 350單缸黃牌

5.6萬起印度Meteor 350單缸黃牌

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

適合新手黃牌檔車YAMAHA MT-03

適合新手黃牌檔車YAMAHA MT-03

關鍵字：

台3線黃牌女跌落

讀者迴響

熱門新聞

即／網紅確定為第49名太魯閣號罹難者

短T男急變裝衝下坡？　真相大逆轉

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

歐洲遇粉絲用韓文打招呼　王嘉爾回應韓網氣炸

被誤認李義祥同夥！他傻眼：我也是乘客　曬車票打臉

陰謀論瘋傳！網指李義祥站邊坡：在現場看戲

Lulu「PO捐款資訊」網掀戰罵：不相信政府！

《尹食堂2》遭批造假！韓國GAY被翻成長得帥

甜美護理師遭家暴　陽光警輔導竟爬上床挨告

獨／李義祥一人巡工地？5張照片戳破真相

網紅補票搭死亡列車！失聯前對話曝光

搭太魯閣罹難！蔡哲珊父批：台鐵太爛了

太魯閣車禍倖存者對話紀錄曝：看到工人邊笑邊聊

「每周4次」成炮友　甜美護理師另有男人！陽光警崩潰

更多

最夯影音

更多
利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了
乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面