連續停水2天衝擊超大　彰化小吃業建議改「隔天停水」

記者唐詠絮／彰化報導

水情嚴峻！北彰化（彰化巿、花壇、和美）地區6日凌晨開始分區供水第一天，首當其衝的是小吃業者跟攤商，彰化市兩大小吃龍頭，肉圓璋跟貓鼠麵，上午門前聚集許多饕客前往用餐，絲毫沒有受到停水影響。

▲彰化阿璋肉圓早上已經有不少人前往店內用餐。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲早上消防車到加水站加水。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣受影響地區為彰化市全區、和美鎮（犁盛里、糖友里、中圍里、新庄里、中寮里、竹園里共6里）、花壇鄉（岩竹村、白沙村共2村），分為甲、乙兩區分區停水，台水公司第11區營業處也設50處加水站提供民眾取水。

▲彰化秀傳醫院一大早調派水車應急。（圖／記者唐詠絮攝）

清晨在醫院門口已經有水車供應、也有消防車不定時載水到加水站，上午肉圓璋及貓鼠麵人潮未減，店家指出，以前颱風天有曾經停水，沒有像這次長期抗戰，未來也不知道還要停多久，現在每周2天停水，再加上洗菜、洗碗全部都要用水，現在只能先將衣服留到有水再洗，對小吃業來說，用水的衝擊確實產生不小的影響。

店家也因此建議政府，不妨將連續停水2天改成隔天停水，要不然真的恐怕得改成一天公休應急。

▲彰化貓鼠麵一大早就有饕客上門。（圖／記者唐詠絮攝）

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