下波「水氣更多」變天時間曝　今晨12.4℃！日溫差達15度

▲周四變天，北部、東半部地區及中南部山區都有下雨機會。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（6日）清晨最低溫出現在基隆市七堵的12.4度。氣象專家吳德榮表示，周四下午鋒面到，東北風緊隨南下，影響至周六白天，北部及東半部轉有雨，中部山區亦有局部短暫雨的機率；此波鋒面的降雨，雖較前波明顯許多，但仍無法紓解桃園以南的旱情。

氣象局說，今台灣附近仍以東北風的環境為主，但是冷空氣稍減弱，水氣也偏少，各地天氣依舊晴朗穩定，僅花東地區有零星降雨；溫度方面，夜晚清晨各地仍涼，北台灣地區15度左右，其他地區17至19度，白天高溫在北部及東半部可回升至22至25度，中南部仍可達26至29度。

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氣象局預報，周三各地大多為晴朗穩定的天氣，僅東半部地區有零星降雨，各地低溫約16至21度，白天高溫在北部及東半部地區約22至25度，中南部地區可達28、29度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局提醒，周四東北季風增強，周五、周六東北季風影響，北台灣天氣轉涼，這波水氣較多，北部、東半部地區及中南部山區都有下雨機會，中南部平地雲量也增多；周日、下周一東北季風減弱，氣溫回升，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今各地晴朗穩定，白天北舒適、南微熱，早晚偏冷，日夜溫差近15度，應注意衣物調整；周三至周四上午各地為多雲時晴、穩定的天氣，東半部及山區午後偶有零星降雨的機率，白天舒適微熱，早晚涼。

吳德榮指出，周四下午鋒面到，東北風緊隨南下，影響至周六白天，北部及東半部轉有雨，氣溫降、北台轉涼，中部山區亦有局部短暫雨的機率，此波鋒面的降雨，雖較前波明顯許多，但仍無法紓解桃園以南的旱情；周六晚至下周一天氣漸好轉、氣溫逐日回升，東半部及山區午後仍有局部短暫雨的機率。