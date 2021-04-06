　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下波「水氣更多」變天時間曝　今晨12.4℃！日溫差達15度

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲周四變天，北部、東半部地區及中南部山區都有下雨機會。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（6日）清晨最低溫出現在基隆市七堵的12.4度。氣象專家吳德榮表示，周四下午鋒面到，東北風緊隨南下，影響至周六白天，北部及東半部轉有雨，中部山區亦有局部短暫雨的機率；此波鋒面的降雨，雖較前波明顯許多，但仍無法紓解桃園以南的旱情。

氣象局說，今台灣附近仍以東北風的環境為主，但是冷空氣稍減弱，水氣也偏少，各地天氣依舊晴朗穩定，僅花東地區有零星降雨；溫度方面，夜晚清晨各地仍涼，北台灣地區15度左右，其他地區17至19度，白天高溫在北部及東半部可回升至22至25度，中南部仍可達26至29度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局預報，周三各地大多為晴朗穩定的天氣，僅東半部地區有零星降雨，各地低溫約16至21度，白天高溫在北部及東半部地區約22至25度，中南部地區可達28、29度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周四東北季風增強，周五、周六東北季風影響，北台灣天氣轉涼，這波水氣較多，北部、東半部地區及中南部山區都有下雨機會，中南部平地雲量也增多；周日、下周一東北季風減弱，氣溫回升，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今各地晴朗穩定，白天北舒適、南微熱，早晚偏冷，日夜溫差近15度，應注意衣物調整；周三至周四上午各地為多雲時晴、穩定的天氣，東半部及山區午後偶有零星降雨的機率，白天舒適微熱，早晚涼。

吳德榮指出，周四下午鋒面到，東北風緊隨南下，影響至周六白天，北部及東半部轉有雨，氣溫降、北台轉涼，中部山區亦有局部短暫雨的機率，此波鋒面的降雨，雖較前波明顯許多，但仍無法紓解桃園以南的旱情；周六晚至下周一天氣漸好轉、氣溫逐日回升，東半部及山區午後仍有局部短暫雨的機率。

ET快訊
林口「籃下惡徒」撞人畫面曝光！上籃男摔飛「顱內出血」送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

記取盧秀燕挨酸教訓！日月潭今祈雨　魚池鄉長帶頭籲齋戒

下波「水氣更多」變天時間曝　今晨12.4℃！日溫差達15度

「要不要買麻糬？」21歲女憲兵蔡慧鵑剛問完家人　1分鐘後罹難

30歲台大生秀薪資「月領不到3萬」　網驚呆：這薪水能活嗎？

27歲美籍女師太魯閣號亡　女兒看新聞落淚：她很愛學生

台灣10大不可思議！害50命不判死　網問：哪個最「不可能」發生

今起開放所有醫事人員接種新冠疫苗「增22萬人可施打」

林口「籃下惡徒」撞人畫面曝光！上籃男摔飛「顱內出血」送醫

聯合大地嗆交通部「帶風向」　台鐵改口回應了

朱學恒反諷：如果太魯閣號平安回家　那50人正不爽「明天要上班」

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

胖柴柴追猴被爸罵...突耍賴不動　無奈拎「毛毛手提包」強行帶走

日本人一張紙條「我們來報恩的」　上百盒暖心蛋包飯深夜送救難員

困第6車廂底4天「最後遺體移出」 警消列隊向21歲莊姓憲兵致意

快樂傳家餐！開箱「17年麥當勞」 沒蟲沒發霉...官方：真沒防腐劑

《尹食堂2》遭批造假急下架！　「韓國GAY」被翻成長得帥…韓網爆氣

記取盧秀燕挨酸教訓！日月潭今祈雨　魚池鄉長帶頭籲齋戒

下波「水氣更多」變天時間曝　今晨12.4℃！日溫差達15度

「要不要買麻糬？」21歲女憲兵蔡慧鵑剛問完家人　1分鐘後罹難

30歲台大生秀薪資「月領不到3萬」　網驚呆：這薪水能活嗎？

27歲美籍女師太魯閣號亡　女兒看新聞落淚：她很愛學生

台灣10大不可思議！害50命不判死　網問：哪個最「不可能」發生

今起開放所有醫事人員接種新冠疫苗「增22萬人可施打」

林口「籃下惡徒」撞人畫面曝光！上籃男摔飛「顱內出血」送醫

聯合大地嗆交通部「帶風向」　台鐵改口回應了

朱學恒反諷：如果太魯閣號平安回家　那50人正不爽「明天要上班」

記取盧秀燕挨酸教訓！日月潭今祈雨　魚池鄉長帶頭籲齋戒

引爆大聯盟開季首次板凳清空　紅人重砲領2場禁賽

下波「水氣更多」變天時間曝　今晨12.4℃！日溫差達15度

戴口罩必備的唇膏！DIOR焦糖奶茶、M.A.C中藥色不脫妝　薄擦就美膩

美股勁揚近400點！道瓊、標普再創新高　台積電ADR反跌

開季8支8寫鬼神紀錄　白襪浪人「賓士哥」獲單週MVP

台61西濱3輛拖板車追撞！3駕駛受傷　通霄路段雙向中斷

31歲OL買站票「帶板凳」　與憲兵學妹搭上死亡列車！今移靈台南

英相強生：現正釐清疫苗護照所涉道德問題　以免建立歧視制度

104名退役海軍上將抨運河計畫　土耳其總統怒指：暗示將要政變

跨種族的愛❤狗狗滾進貓咪懷抱　被溫柔理毛...好感情秒閃瞎主人

生活熱門新聞

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

朱學恒：太魯閣號平安回家　那50人正不爽明天要上班

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

第一個跳火車！明星高中弟憶「險喪命瞬間」

強逼冷氣團回冬！今晚最冷剩11°C

關心其他乘客　羽絨衣男慘被誤認

日電商訂12.8萬公斤鳳梨助台…慘被當大陸貨

短T男急變裝衝下坡？　真相大逆轉

聯合大地嗆交通部「帶風向」　台鐵改口回應了

被誤認李義祥同夥！他傻眼：我也是乘客　曬車票打臉

台灣10大不可思議！　網問：哪個最不可能發生

27歲美籍女師太魯閣號亡　女學生看新聞落淚

太魯閣號保護機制失效　3地雷區如地獄

更多熱門

相關新聞

今晨12℃入夜再探底！日溫差達15度　下波水氣更多

今晨12℃入夜再探底！日溫差達15度　下波水氣更多

中央氣象局觀測，今天（5日）清晨最低溫出現在新北市雙溪的12度。氣象專家吳德榮提醒，周四至周六另一波鋒面掠過、東北風南下，雖帶來的降雨比這波明顯，但仍無法紓解桃園以南的旱情。

強逼冷氣團回冬！今晚最冷剩11°C

強逼冷氣團回冬！今晚最冷剩11°C

冷氣團恐來襲！2波變天一路降溫15℃

冷氣團恐來襲！2波變天一路降溫15℃

全台熱炸飆36°C　下週強鋒面報到北台濕涼

全台熱炸飆36°C　下週強鋒面報到北台濕涼

清明4天連假全台天氣懶人包來了

清明4天連假全台天氣懶人包來了

關鍵字：

氣象氣象局氣象雲吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

《當男人戀愛時》不是抄襲是翻拍

即／撞毀的第6節車廂吊出來了！

18通迴盪隧道的手機鈴聲...破裂螢幕閃著「爸爸」

朱學恒：太魯閣號平安回家　那50人正不爽明天要上班

遭誤認義祥工人　乘客氣炸問警：該怎麼告

重機男翹孤輪！19歲女慘摔翹臀染血照曝

「射精完要尿尿or忍住？」醫一句話相勸　26萬網長知識

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

網紅兒搭上死亡列車　母怒批台鐵：賣站票草菅人命

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

元虎下半身視角照太噴血啦>//<

第一個跳火車！明星高中弟憶「險喪命瞬間」

要20小時重建面容　台鐵員工25歲女兒還不能回家

更多

最夯影音

更多
救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔
「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面