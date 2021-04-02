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清明濃霧鎖3縣市！全台熱炸飆36°C　下週強鋒面報到北台濕涼

▲▼0402氣象。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲氣象局針對金門、馬祖及新竹發布濃霧特報。（圖／翻攝中央氣象局，同下）

記者葉國吏／綜合報導

今(2日)晨4時台灣上空雲層稀疏，台灣海峽、北部海面及新竹附近有低雲或「平流霧」。氣象局針對金門、馬祖及新竹發布濃霧特報，該地區能見度已經不足200公尺。另外，氣象局也針對台南、高雄發布黃色高溫燈號。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出， 今、明(2、3日)兩天受高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後偶有零星飄雨的機率，東部山區的機率又稍高些；西半部及外島易有霧、空品常不佳，應注意即時相關訊息。

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▲▼0402氣象。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲台南、高雄高溫燈號。

白天「暖熱如夏」(各地區高溫皆可升至在31度以上，中南部局部地區更高達35、36度)、早晚稍涼。今日各地區氣溫：北部20至31度，中部20至35度，南部20至36度，東部18至34度。

清明節〔下週(4)日〕上午起「微弱鋒面」掠過，東北風迎風面的北海岸、北部山區及東半部轉有局部短暫雨；北台雲量增多，氣溫漸降，天氣轉涼微冷；其他地區氣溫微降、影響較小。

▲▼0402氣象。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲今(2日)晨4時真實色雲圖顯示，台灣上空雲層稀疏，台灣海峽、北部海面及新竹附近有低雲或「平流霧」(左圖)。「平流霧」形成的主因是大陸沿岸的海溫較低(中圖)，偏南暖濕氣流流經其上(右圖)，水氣逐漸凝結而成。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

連假最後一天〔下週一(5日)〕北台天氣好轉、中南部仍為多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天北舒適、南微熱，早晚偏涼微冷。下週二、三(6、7日)各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後及東半部偶有零星降雨的機率；氣溫回升，白天北舒適、南微熱、早晚涼。

下週四(8日)另一波結構較強的鋒面南下，北部、東半部及中南部山區將先後轉為有局部陣雨的天氣；氣溫下降、北台轉涼。目前模式模擬的雨量，有一些、但不多，是否會對桃竹苗的缺水提供「些微」幫助？需繼續觀察。

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