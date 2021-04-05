快訊／防10級強風！今晨12℃直逼冷氣團入夜再探底　下波水氣更多

記者陳俊宏／綜合報導

中央氣象局觀測，今天（5日）清晨最低溫出現在新北市雙溪的12度。氣象專家吳德榮提醒，周四至周六另一波鋒面掠過、東北風南下，雖帶來的降雨比這波明顯，但仍無法紓解桃園以南的旱情。

▲氣象局預報，周四第二波東北季風增強，這波水氣較多。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



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氣象局今晨對14縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南至桃園、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區、大台北地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

氣象局說，今受東北季風或大陸冷氣團影響，清晨北台灣低溫約14到16度，其中大台北近山區平地有局部12、13度的低溫，其他地方約19、20度，白天桃園以北仍偏涼，高溫約18、19度，竹苗及東半部也稍有涼意，高溫約21至23度，中南部則較為舒適，高溫約26至28度；各地大多為晴到多雲，只有花東及午後中南部山區有零星降雨。

氣象局指出，東北季風或冷氣團影響至周二清晨，北台灣低溫只有14度、15度左右，中部及花蓮低溫約17至18度，其他地區低溫19、20度；周二白天起至周三冷空氣強度減弱，早晚仍偏涼，白天氣溫稍回升，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報，周四第二波東北季風增強，這波水氣較多，周五、周六東北季風影響，天氣再度轉涼，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量增多；周日東北季風減弱，氣溫回升，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周二各地晴朗穩定，白天北舒適、南微熱，早晚偏冷（清晨平地最低溫約可降至12、13度），各地日夜溫差很大，達15度之多，應注意衣物調整；周三各地為多雲時晴、穩定的天氣，東半部及山區午後偶有零星降雨的機率，白天舒適微熱，早晚涼。

吳德榮提醒，周四至周六另一波鋒面掠過、東北風南下，北部及東半部有局部雨，氣溫下降、北台轉涼，中部山區亦有局部短暫雨的機率，此鋒面帶來的降雨，雖較前波明顯，但仍無法紓解桃園以南的旱情；周日天氣好轉、氣溫回升，東半部及山區午後有局部短暫雨的機率。