強逼冷氣團回冬！今晚3地區「暴冷剩11°C」　後面還有一波雨更多

▲受到逼近冷氣團的冷空氣影響，今晚大台北、基隆及宜蘭近山區平地不排除下探11度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

冷空氣來襲大回冬！氣象局表示，今晚到周二受到逼近冷氣團的冷空氣影響，今晚大台北、基隆及宜蘭近山區平地不排除下探11度，北部低溫僅14-15度，中南部約17-20度。後面還會有一波冷空氣影響，屆時雨區會更大，除了北部、東半部有雨之外，中南部山區也會有局部短暫雨。

氣象預報員陳伊秀表示，未來一周有2波東北季風影響，其中今晚到周二冷空氣強度直逼大陸冷氣團，今晚北部低溫下探14-15度，大台北、基隆及宜蘭近山區平地更可能下探11度，中部及花東約17-18度，南部約19-20度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來一周天氣趨勢圖。（圖／中央氣象局）

目前這波東北季風水氣較少，僅花東及午後中南部山區有零星降雨，明天其他地區為晴到多雲天氣。但北台灣仍整天涼冷，桃園以北低溫13-14度，白天高溫也僅18-19度；中南部高溫相較近日會略降2-3度，不過仍有27-29度。

周二白天到周三是天氣空檔，東北季風減弱，北部高溫可回升到23-25度，中南部高溫維持28-29度，局部地區上看30度。

▲下波東北風帶來水氣稍多，除了北部、東半部局部短暫雨，中層水氣影響也會讓中南部山區有局部短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

第二波冷空氣預計周四來襲，影響至周六，目前強度還有分歧，但預期不會比今晚這波冷，屆時北部低溫16-18度。不過，下波東北風帶來水氣稍多，除了北部、東半部局部短暫雨，中層水氣影響也會讓中南部山區有局部短暫雨；中南部平地影響則不大，僅雲量增多。

11、12日冷空氣減弱後，氣溫回升、水氣減少。但氣象局預報13、14日恐再有一波東北風增強，氣象局將持續觀察。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來