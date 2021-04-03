影／冷氣團恐來襲！2波變天「一路降溫」熱夏結束了　30→15℃有感濕冷

▲下周開始東北風來襲變天，強度恐達大陸冷氣團。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

溫暖如夏的天氣要結束了！中央氣象局預報，未來一個月從下周開始，受到東北風影響，氣溫將如階梯式下降，之後短暫回升後又再度下降，回到「春天後母面」那樣變化迅速、早晚偏涼的天氣，且將會維持一陣子。氣象專家彭啟明也分析，北部東部自4日（周日）開始降溫，和這兩天夏天的天氣有落差，下周會感覺涼涼的，中南部稍略降溫。

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氣象局預報，4日東北季風增強，北台灣天氣將明顯轉涼、轉冷，清晨仍有22、23度，白天氣溫不升反降，呈現一路下滑趨勢，到了晚上只剩17度左右，至於花東高溫也會略降，約25到27度，只有中南部較不受影響，高溫仍有30至32度，南北溫差大。

▲兩波變天下探15度，下周北部轉雨 。（圖／中央氣象局）

另外，隨著東北季風增強，迎風面雲量也將增多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其中又以東南部的降雨機率較高，至於新竹以南維持多雲到晴，午後中南部靠近花東交界的山區有局部短暫陣雨，並有較大雨勢發生的機率。東北風明顯增強，氣象局也針對針對台南至桃園、東南部、恆春半島沿海空曠地區及金門澎湖發布13縣市發布陸上強風特報，4日上午起將有9至10級強陣風。

氣象局表示，本期天氣以東北季風為主，第一波水氣較少，強度接近大陸冷氣團，第二波水氣較多，強度待觀察。5至6日（下周一、二）清晨東北季風影響，北部及東北部整天偏涼、偏冷，低溫只有15度左右，其他地方白天高溫略降、早晚轉涼，低溫約18到20度；各地大多為晴到多雲，僅花東及午後中南部山區有零星降雨。

預估6日白天至7日（下周三）東北季風稍減弱，早晚仍偏涼，白天氣溫稍回升；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。氣象局說，到了8日（下周四）東北季風增強，9日（下周五）東北季風影響，天氣再度轉涼，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量增多。

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