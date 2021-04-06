1-3月降雨史上第四少　最新預測圖曝！「梅雨若不夠就要等颱風」

記者陳俊宏／台北報導

苗栗、台中（含北彰化）地區今天（6日）啟動「供五停二」限水措施，為台灣近20年來第三次大規模分區供水。氣象專家、全台唯一災害預報士賈新興表示，今年1至3月全台降雨史上第四少，「4月的降雨真的極不樂觀，真的要有長期抗旱的準備」、「如果梅雨下不夠，就真的要等颱風了。」天氣風險公司總經理彭啟明則說，降雨可能要到6月才逐步趨向正常。

▲許多民眾都渴望來場大雨紓解旱象。（圖／資料照／記者李毓康攝）



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彭啟明今在臉書發文，貼出一張4至6月降雨預測圖，「以這三個月的中期預測來看，顯著偏少的訊號仍在，尤其是4月及5月這兩個月！」

彭啟明說，以較長期的4月份的預測來看，降雨偏少機會相當高，甚至到5月中下旬梅雨來之前，都是偏少的趨勢，可能要到6月才逐步趨向正常。

▼彭啟明貼出4至6月降雨預測圖。（點圖可放大／翻攝彭啟明臉書）

賈新興在臉書表示，根據全台13個平地站今年1-3月累積雨量只有104.61毫米，比長期中位數263毫米，足足少了將近160毫米，下不到4成的降雨，創下1947年以來的第四少雨年。

賈新興指出，至於石門水庫集水區1-3月的累積雨量只有147.3毫米，比長期中位數323.3毫米，少了176毫米，下不到5成的降雨，創下1964年以來的第二少雨年。

賈新興說，降雨嚴重的不足，期盼4月能有降雨條件，但根據歐洲的系集預報顯示，未來兩周台灣降雨仍舊是少雨的機率偏高；至於第三周4/19-4/26，目前看來主要少雨的訊號位於中國福建一帶，台灣附近少雨的機率約3至4成。

賈新興提醒，整體看起來，4月的降雨真的極不樂觀，真的要有長期抗旱的準備，做最壞的打算，做最好的準備。對此，有網友留言，「叫颱風來吧」；賈則回，「如果梅雨下不夠，就真的要等颱風了。」

▼全台13個平地站1-3月累積雨量前10名少雨年。（圖／翻攝賈新興臉書）

▼石門水庫1-3月累積雨量前10名少雨年。（圖／翻攝賈新興臉書）

▼賈新興說，根據歐洲的系集預報顯示，未來兩周台灣降雨仍舊是少雨的機率偏高。（圖／翻攝賈新興臉書）

