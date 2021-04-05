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社會 社會焦點 保障人權

衝擊現場太難承受！一線警消壓力爆表　小心創傷壓力症候群上門

記者游宗樺、林冠吟／花蓮報導

太魯閣408次列車2日在花蓮清水隧道因撞上自邊坡滑落的工程車，造成50死、202人輕重傷的慘劇，在災難當下受災者與家屬都需面對強大的衝擊，承受了相當多的壓力；但除此之外也不應忘記救難人員其實也暴露在同樣壓力環境下。花蓮慈濟醫院精神科醫師林喬祥就表示，5日下午已在花殯的服務站設置創傷壓力自我檢測量表與加派心理醫師到場，希望有需要的民眾都可以不避忌諱，前往醫護站尋求幫助。

▲慈濟醫院精神科醫師林喬祥。（圖／記者游宗樺攝）

▲慈濟醫院精神科醫師林喬祥向救災人員喊話，希望他們在助人時也要注意自己的心理狀態。（圖／記者游宗樺攝）

林喬祥表示，創傷壓力症候群（PTSD）的出現有可能是立即的，也有可能在發生的當下無事，卻隨著時間的推進才讓症狀慢慢浮出。他指出，急性壓力的反應有很多種，有可能是情緒波動較大、晚上靜不下來，容易焦慮、做惡夢，或一直回想災難發生的慘況。

但林喬祥強調，只要有這些症狀出現，希望無論是救難人員或是倖存者和家屬，不要想這是自己的事，可以的話就來尋求協助，服務站都有提供心理醫師派駐，會從專業角度提供有需要的人協助與支持，若真的有醫療需求，也會安排門診，目的就是希望能夠將大家所受的心理衝擊降到最小。

▲▼太魯閣出軌，家屬招魂。（圖／記者許宥孺攝）

▲太魯閣事故，除罹難者的家屬情緒需要特別注意外，也不應忽略救災人員。（圖／記者許宥孺攝）

林喬祥同時也向救災人員喊話，抵達救災現場面對那些慘況，想必不是救難人員所能預期的，希望這些助人者在助人的同時也能好好照顧自己，如有需要，也會在任務結束後提供必要的心理協助。此外，儘管救難現場往往都是和時間賽跑、和死神搶命，但也希望相關主管機關在搶快的同時，也能注意到同仁的身心狀況，例如和同仁預告可能會遇到的現場情形，想必同仁所受到的心理壓力也會小一點。

▲人間煉獄！太魯閣號「空間錯覺」增救援難度 基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲太魯閣事故應留意救災人員也和罹難者家屬一樣，暴露在巨大的壓力底下。（圖／記者許宥孺攝）

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