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社會 社會焦點 保障人權

又去了一次地獄！他悲憶慘劇唯一「慶幸」：罹難者沒太痛就走了

▲吳坤佶。（圖／記者吳奕靖攝）

▲花蓮消防局救護大隊大隊長吳坤佶說，這次太魯閣事故唯一值得慶幸的是罹難者多數還沒感覺到痛就走了。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺、林冠吟／花蓮報導

台鐵408次太魯閣列車2日因一台工程車滑落邊鐵軌，造成列車出軌嚴重傷亡慘劇，第一時間前往救援的花蓮縣消防局救護大隊大隊長吳坤佶醫師回憶起當下的救援狀況，直說「根本人間地獄」，但他也說看了這麼多重大災難現場，太魯閣事故這次唯一的令人寬慰的是，在列車遭受撞擊的瞬間，多數罹難者幾乎都是還沒感覺到痛就走了。

花蓮縣救護大隊大隊長吳坤佶，同時也是花蓮慈濟醫院的骨科醫師，他回憶起2日當天的狀況，他說，他當天其實還在看診，還有50多位病患在等他，但因為他是救護大隊的大隊長，他必須要到現場，因此他向病患道歉和他們告假，自己則火速開車前往現場，慶幸的是，病患們也都能諒解他的決定。

吳坤佶指出，他曾協助過斯里蘭卡海嘯與菲律賓海燕風災的救援行動，那時候抵達現場時就已經覺得自己身處在「地獄」裡，沒想到如今卻在自己的家鄉裡再次目睹「人間地獄」，「我覺得我又去了一次」。

但吳坤佶也說，經歷過這麼多的災難現場、生離死別，這次太魯閣事故雖然造成重大傷亡，但唯一值得慶幸的是他覺得罹難者在生前應該是沒有太多痛的感覺，因為撞擊來的太過突然，很多罹難者還沒意識到就已經結束，「根本來不及痛就已經結束了」。

他也向罹難者的家屬們喊話，失去親人的痛苦真的很難走出來，再加上看到摯親的遺體有的破碎不堪、難以辨認，但也希望他們要勇敢，至少摯親在生命結束前沒有太多的傷痛。

▲太魯閣出軌重傷集中7、8節車廂 基隆搜救隊：車體嚴重扭曲變形。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲太魯閣出軌死傷集中7、8節車廂，搜救隊挺進扭曲車廂進行救援。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲太魯閣出軌車體嚴重變形更何況人 基隆搜救隊：車廂內外找遺體殘肢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲太魯閣出軌車體嚴重變形更何況人，基隆搜救隊：車廂內外找遺體殘肢。（圖／記者郭世賢翻攝）

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