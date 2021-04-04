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我斷腿妳先走！她忍痛搬椅讓6歲童逃生　母抱暖心阿姨致謝都哭了

▲林姓小妹的媽媽前往探視先讓自己女兒逃出的傷患，兩人最後忍不住相擁而泣。（圖／慈濟花蓮醫院提供）

▲林姓小妹的媽媽前往探視先讓自己女兒逃出的李姓女子，兩人最後忍不住相擁而泣。（圖／慈濟花蓮醫院提供）

記者吳奕靖、許宥孺、林冠吟／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日發生半世紀以來最嚴重的出軌事故，造成51死、200人輕重傷的悲劇，在事故發生後，儘管搭乘408次列車的旅客們仍需撫平傷痛與驚慌，但也有暖心故事傳出，展現在災難發生當下，人們在恐慌之餘仍不忘互相扶持的救難精神。就有一名李姓女子當時在受損最嚴重的第8車廂，不顧自己腳受傷，奮力把椅子挪開，優先讓6歲的林姓女童逃生。林姓女童的媽媽事後知道後，也前往向李女致謝，最後2人哭成團，場面相當感人。

花蓮慈濟醫院護理長周云鵑就表示，李姓女子在火車翻覆的當下位在受損最嚴重的第8車廂，儘管她的腳也因為車廂翻覆而被壓在最底下，造成她右大腿骨折，但仍不顧自己的傷勢，奮力把翻覆的座椅挪開，清出空間，優先讓6歲的林姓妹妹逃生，最後自己才一跛一跛的拖著腳逃出。

事後林姓妹妹的媽媽得知後，前往病房探視這位先讓女兒逃出的傷患，表達感激之意，更直說「我真的很謝謝你」，最後兩人忍不住相擁而泣，場面相當感人。而順利脫困的6歲林姓妹妹，也預計在4日出院轉往林口長庚醫院，進行後續治療。

▲林姓小妹的媽媽前往探視先讓自己女兒逃出的傷患，兩人最後忍不住相擁而泣。（圖／慈濟花蓮醫院提供）

▲林姓小妹的媽媽感謝李姓女子，謝謝她的幫忙才能讓女兒平安無事。（圖／慈濟花蓮醫院提供）

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