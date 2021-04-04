4歲陳小妹回家了！外觀沒縫線　叔公淚謝修復師：讓她漂亮完整

記者許宥孺、林冠吟／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日因為工程車滑落邊坡，跌進鐵軌，造成列車煞車不及直接撞上，強大的撞擊力道造成列車嚴重扭曲變形，事故中的罹難者更有面容難以辨認、肢體破碎的情形，其中年僅4歲不幸罹難的陳小妹妹，遺體嚴重受損，在「76行者遺體修復團隊」的漏夜修復下，陳小妹妹終於4日下午在家人的陪伴下回家了。

▲罹難者中遺體受損最嚴重年紀也最小的陳小妹妹，4日終於修復回家了。（圖／記者郭世賢翻攝）



4日下午陳小妹妹遺體修復後，由遺體修復師交由陳小妹妹的家人，並和也在事故中不幸罹難的37歲的姑姑遺體一同回到桃園。陳小妹妹的叔公受訪時泣不成聲，表示很感謝修復師，謝謝他們將陳小妹妹修復得很好，但他也痛批肇事的「義祥工業社」，「我在電視看不到一點他道歉的誠意，他說他的人生到此結束，他背負了50多條人命以及上千名家屬怎麼辦，他怎麼可以這麼說，法院判他50萬元交保，50萬我給他就好，社會要有正義，不是只有用錢來衡量。」

▲陳小妹妹的叔公痛批李義祥，直言交保50萬的話我給他就好。（圖／記者許宥孺攝）



「76行者遺體修復團隊」召集人陳修將3日受訪時也表示，陳小妹妹傷勢嚴重，缺損的部分較多，修復難度最高，但會盡可能地將她修復完整進行填充，在縫合的部分也會以埋線的方式處理，從外表看不到線，讓她漂亮完整的回家。

但陳修將也說，目前已完成18具遺體的修復，在修復陳小妹的遺體時，工作人員非常難過，數度蹲在遺體旁啜泣，更怕影響到其他人的工作心情，不敢哭出聲來。陳小妹妹也在4日下午，在父親、阿公和其他家人的陪同下和姑姑一同回到桃園。

▲76行者遺體修復團隊召集人陳修將談到修復陳小妹妹時，工作人員數度堆在遺體旁緩和情緒。（圖／記者吳奕靖攝）



▲▼陳小妹妹在家人的陪同下回家了。（圖／記者許宥孺翻攝）



一抹爆水



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