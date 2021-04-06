太魯閣號「明顯是人禍」！邱淑媞轟「賑災專戶」：藉機發災難財？

▲前國健署長邱淑媞。（圖／記者嚴云岑攝）

記者張乃文／綜合報導

台鐵太魯閣號日前發生嚴重出軌意外，釀成50死202傷的慘劇，有鑑於外界也紛紛希望能提供協助，衛福部也設立了捐款專戶，接受各界捐助；不過，消息公布後卻引來不少人質疑「是人禍為什麼要捐？」而前國健署長邱淑媞也痛批「誰又伺機發災難財？」直指政府「出了事不必負責，還利用傷痛大肆玩弄民眾感情」。

針對太魯閣號釀半世紀以來最嚴重的事故，各界期望能盡到心力。衛福部則成立「太魯閣捐款專戶」，卻引發撻伐聲浪，質疑政府設立專戶的正當性，而邱淑媞則在臉書發文指出「很明顯知道是人禍了，官署竟然還出來募款？打的是什麼算盤？」直批「誰又伺機發災難財？」

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邱淑媞指出，這個政府最會搞的就叫煽情，不會做事、老是把事情做爛、工程委外招標烏雲重重，出了事不僅不必負責，「還利用傷痛大肆玩弄民眾感情」，而且每玩必贏、越玩越起勁。她提到，過去高雄氣爆32死有募款、新冠疫情剛開始缺口罩時，弄個我OK你先領；接下來鳳梨有疥蟲遭禁，也要全民反共、瘋吃；這次工程車滑落造成重大傷亡也是，降半旗、募款。

邱淑媞表示，拿鳳梨事件來說，病蟲害、加工與外銷政策不檢討，搞個全民瘋吃鳳梨宣稱是挺農民，結果出事的變英雄，誰管明天鳳梨農、其他農變怎樣？誰管下一代變鮭魚哥？「而不就是這種投機政黨，教出投機就是對、還洋洋自得、失根墮落的一群嗎？」

「這次，明明是政府工程闖的禍」邱淑媞痛批，明明是業者不照SOP, 為何不是立即負政治責任、究責廠商疏失與工程監督管理責任、招標有無黑幕等，而是叫大家捐款？「很顯然是轉移焦點啊」至於急難救助，她認為，應是相關部門該先行處理、再代位求償。

邱淑媞嗆，政府管理疏失，過去都是辭職負起政治責任，現在是「把人民當提款機、還能狂刷參與感、革命情感」，投機政客，「真是騙上癮了」，把失去寶貴性命的人民，當什麼？

不過，衛福部部長陳時中昨（5）日親自出席台鐵下午3時記者會時強調，善款絕對不會替政府付錢，且成立賑災專戶也是避免有人違法勸募，利用愛心做不當得利。

▲衛福部長陳時中出席台鐵記者會。（圖／記者李毓康攝）