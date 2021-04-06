藥布貼著繼續上！花蓮檢長「跛腳忍痛」奔波徹查　被封霹靂女檢座

▲花蓮地檢署檢察長俞秀端。（圖／記者吳奕靖攝）



記者黃可昀／綜合報導

太魯閣號出軌事故造成50人死亡，花蓮地檢署第一時間出動人力調查，檢察長俞秀端更是積極地徹查真相，就連下班時間也都還在案發現場蒐證，連日以來的奔波造成腿部受傷，但仍貼著藥布強忍疼痛，繼續在場釐清案情。作家須文蔚今天在臉書曝光俞秀端的生平，她挺過紅斑性狼瘡帶來的病痛，揭發多起勾結弊案，世人稱她為「焦炭能熔融黑金－霹靂女檢座俞秀端」。

須文蔚在臉書表示，看著俞秀端這幾日忙碌身影，拖著腳傷在現場調查，「特別是堅持抗告，讓花蓮高分院撤銷交保裁定發回重裁，花蓮地方法院裁定李義祥羈押禁見」，可說是他心目中的女英雄，於是有感而發撰寫了一篇文章，講述俞秀端一路走來的艱辛。

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▲太魯閣號事件，俞秀端堅持抗告。（圖／記者林敬旻攝）



他透露，俞秀端出生在礦工家庭，10歲就被診斷出患有紅斑性狼瘡，國一被迫休學養病，整日倒臥在病床，出院後則陪爸爸賣菜、到工廠做工，但始終沒有因為病痛或家庭因素放棄理想，1997年分發到台北地方法院檢察署擔任檢察官，曾偵辦過信義區電梯狼案、國華人壽違法貸款案、北投纜車弊案、中興銀行王玉雲違法貸款案等等，20幾年來在不同崗位上賣力付出，如今成為花蓮地檢署檢察長，對社會貢獻良多。

網友看完大讚，「很勵志的故事」、「謝謝同學分享！她年齡與我們相仿，人生走得比我們崎嶇許多，真的很不容易」、「太動人了！」