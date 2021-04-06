　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藥布貼著繼續上！花蓮檢長「跛腳忍痛」奔波徹查　被封霹靂女檢座

▲花蓮地檢署檢察長俞秀端。（圖／記者吳奕靖攝）

▲花蓮地檢署檢察長俞秀端。（圖／記者吳奕靖攝）

記者黃可昀／綜合報導

太魯閣號出軌事故造成50人死亡，花蓮地檢署第一時間出動人力調查，檢察長俞秀端更是積極地徹查真相，就連下班時間也都還在案發現場蒐證，連日以來的奔波造成腿部受傷，但仍貼著藥布強忍疼痛，繼續在場釐清案情。作家須文蔚今天在臉書曝光俞秀端的生平，她挺過紅斑性狼瘡帶來的病痛，揭發多起勾結弊案，世人稱她為「焦炭能熔融黑金－霹靂女檢座俞秀端」。

須文蔚在臉書表示，看著俞秀端這幾日忙碌身影，拖著腳傷在現場調查，「特別是堅持抗告，讓花蓮高分院撤銷交保裁定發回重裁，花蓮地方法院裁定李義祥羈押禁見」，可說是他心目中的女英雄，於是有感而發撰寫了一篇文章，講述俞秀端一路走來的艱辛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲花蓮地檢署檢察長俞秀端。（圖／記者林敬旻攝）

▲太魯閣號事件，俞秀端堅持抗告。（圖／記者林敬旻攝）

他透露，俞秀端出生在礦工家庭，10歲就被診斷出患有紅斑性狼瘡，國一被迫休學養病，整日倒臥在病床，出院後則陪爸爸賣菜、到工廠做工，但始終沒有因為病痛或家庭因素放棄理想，1997年分發到台北地方法院檢察署擔任檢察官，曾偵辦過信義區電梯狼案、國華人壽違法貸款案、北投纜車弊案、中興銀行王玉雲違法貸款案等等，20幾年來在不同崗位上賣力付出，如今成為花蓮地檢署檢察長，對社會貢獻良多。

網友看完大讚，「很勵志的故事」、「謝謝同學分享！她年齡與我們相仿，人生走得比我們崎嶇許多，真的很不容易」、「太動人了！」

▍焦炭能熔融黑金──霹靂女檢座俞秀端 須文蔚 ...

須文蔚發佈於 2021年4月5日 星期一
ET快訊
太魯閣事故　第一通報案電話曝光！
生還女淡淡說「我後面的人都死了…」　麻醉醫急救現場心碎
獨／李義祥第一通電話疑撥給他！　對話內容曝光
花蓮工務段主任詭現事故工地　台鐵回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

造假網紅「對不起您們！」　又被抓包抄來的：是中國足球員道歉信

邊讀書邊領3萬月薪！台師大設「智能鑄造專班」4月首收技高生

我的錢到底跑去哪了？理財專家：用「生活支出表」找出答案

太魯閣奔喪專案「累積3人返台」　放寬檢疫規定、費用指揮中心付

魚池鄉13村首辦祈雨法會！朝霧碼頭封港誦經　鄉長：盼普降甘霖

中火重啟3號機市府要重罰　環保署喊話「依法行政方為正途」

台中停水首日建國市場竟休市？　自治會長：沒魚豬可賣啦

台中百貨儲水備戰！　廣三SOGO「20顆大型水塔」獨家曝光

生還女淡淡說「我後面的人都死了…」　麻醉醫急救現場心碎筆記曝光

太魯閣賑災專戶善款破億！　衛福部正在成立「捐款監督委員會」

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

困第6車廂底4天「最後遺體移出」 警消列隊向21歲莊姓憲兵致意

快樂傳家餐！開箱「17年麥當勞」 沒蟲沒發霉...官方：真沒防腐劑

無償修復遺體讓逝者走得有尊嚴　陳修將領76行者走遍人間煉獄

胖柴柴追猴被爸罵...突耍賴不動　無奈拎「毛毛手提包」強行帶走

造假網紅「對不起您們！」　又被抓包抄來的：是中國足球員道歉信

邊讀書邊領3萬月薪！台師大設「智能鑄造專班」4月首收技高生

我的錢到底跑去哪了？理財專家：用「生活支出表」找出答案

太魯閣奔喪專案「累積3人返台」　放寬檢疫規定、費用指揮中心付

魚池鄉13村首辦祈雨法會！朝霧碼頭封港誦經　鄉長：盼普降甘霖

中火重啟3號機市府要重罰　環保署喊話「依法行政方為正途」

台中停水首日建國市場竟休市？　自治會長：沒魚豬可賣啦

台中百貨儲水備戰！　廣三SOGO「20顆大型水塔」獨家曝光

生還女淡淡說「我後面的人都死了…」　麻醉醫急救現場心碎筆記曝光

太魯閣賑災專戶善款破億！　衛福部正在成立「捐款監督委員會」

微軟Xbox奪最具引響力品牌第一　行銷經理承諾將推Series X迷你冰箱

造假網紅「對不起您們！」　又被抓包抄來的：是中國足球員道歉信

國民黨團提案要求蘇貞昌下台　周春米批：打嘴砲搏版面

邊讀書邊領3萬月薪！台師大設「智能鑄造專班」4月首收技高生

啟動限水！慎防腸道傳染病　疾管署提儲水方法「這三點要注意」

太魯閣事故推承包商？賴香伶落淚：不讓民進黨繼續玩政治遊戲

我的錢到底跑去哪了？理財專家：用「生活支出表」找出答案

影／隋棠小兒子皺眉問「為什麼沒錢了」　跳針奶音萌炸：根本老闆臉

安格斯12星座一周運勢4／5-4／11　射手好人緣爆發、水瓶話多會惹事

港新版中學歷史課本去英化　鴉片戰爭「加入」中國觀點

外送驚見女大生「持槍」取餐！　全為嚇阻猴子搶食網笑翻：專業

生活熱門新聞

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

強逼冷氣團回冬！今晚最冷剩11°C

朱學恒：太魯閣號平安回家　那50人正不爽明天要上班

關心其他乘客　羽絨衣男慘被誤認

第一個跳火車！明星高中弟憶「險喪命瞬間」

殉職司機員回家了！台鐵派專列運送

30歲台大生「月領不到3萬」　網驚：這能活嗎？

「150萬元x2」造假網紅464字聲明道歉了

台灣10大不可思議！　網問：哪個最不可能發生

27歲美籍女師太魯閣號亡　女學生看新聞落淚

短T男急變裝衝下坡？　真相大逆轉

21歲女剛問家人「要不要買麻糬？」1分鐘後罹難

更多熱門

相關新聞

蘇南／太魯閣出軌看見工程的安管缺失

蘇南／太魯閣出軌看見工程的安管缺失

太魯閣列車出軌事件看見台鐵及工程承包單位未徹底落實工地安全管理、災害預防措施，以及行車安全維護等安全管理SOP，台鐵必須對於太魯閣號、普悠瑪號等高速火車，建置安全管理系統，並檢討現行體制，避免不幸事件重演。

殉職司機員回家了！台鐵派專列運送

殉職司機員回家了！台鐵派專列運送

太魯閣號「明顯是人禍」！邱淑媞轟「賑災專戶」

太魯閣號「明顯是人禍」！邱淑媞轟「賑災專戶」

台鐵豪撒250億買車廂　僅3億保命系統至今「還是夢」

台鐵豪撒250億買車廂　僅3億保命系統至今「還是夢」

運安會下午公布真相：司機該做的都做了

運安會下午公布真相：司機該做的都做了

關鍵字：

太魯閣俞秀端出軌台鐵

讀者迴響

熱門新聞

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

藍恭唯、鄭亦真摩鐵開房2.5hrs

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

阿沁妻說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！

「射精完要尿尿or忍住？」醫一句話相勸　26萬網長知識

《當男人戀愛時》不是抄襲是翻拍

重機男翹孤輪！19歲女慘摔翹臀染血照曝

網紅捐款挨轟「在炫耀」　怒嗆：這些人真噁心

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

福原愛連夜搬家！欲賣東京不倫屋

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

監視器「傳詭異求救聲」　女嬰靠近揮手網嚇壞

更多

最夯影音

更多
18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...
突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面