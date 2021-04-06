殉職司機員回家了！台鐵特派專列　中停樹林象徵「下班任務結束」

記者賴文萱／花蓮報導

台鐵太魯閣號列車失事進入第5天，交通部長林佳龍今（6日）一早前往花蓮殯儀館、殉職司機員袁淳修靈堂上香。台鐵今也特派專列協助送他「下班回家」。由於台鐵列車都是有去有回才算是一次完整任務，這次袁淳修「有去」但因公殉職而「無法回」，因此台鐵用專列載他回去，象徵「回程」任務結束。

林佳龍在靈堂感性地說，「透過調查資料，知道你是因公殉職，我們會爭取頒發行政院冒險犯難最高的榮譽跟撫卹！」同時林也與袁淳修家屬擁抱慰問。

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▲交通部長林佳龍今早前往司機員袁淳修靈堂上香。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

站在袁淳修靈堂前，林佳龍說，「我是佳龍部長，來看你、送你最後一程，你的任務已經完成，我們會用專列送你回家，回到台中。你堅守崗位，守護乘客直到最後一刻，緊急剎車、鳴笛，盡全力減少這次事故傷害，而你自己犧牲了，我們從現在看到的調查資料，知道你是因公殉職，我們會爭取頒發行政院冒險犯難最高的榮譽跟撫卹！」在上香後，林佳龍轉身與袁淳修家屬緊緊相擁，隨後林再次向袁遺像深深一鞠躬，這才離開現場。

負責駕駛這輛專列的台鐵司機員吳長智表示，專列表定今天12點發車，會從花蓮將司機員的骨灰及家人送回台中。過去從來沒有過這樣的形式，當初想法是說，殉職司機員當天是從樹林開始上班，但台鐵司機是要開完回程才算下班，所以希望用這樣的方式，中間會停樹林，去代表他任務結束。

至於另一位罹難的助理司機員江沛峰，彌撒後尊重其宗教與家屬意願，由神父陪同開車送回，因此就沒有採用專列。