洪森未打科興疫苗傳惹毛北京　陸駐柬大使：技術問題不應政治化

▲柬埔寨總理洪森（Hun Sen）。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

大陸援助的第二批新冠疫苗於1日抵達柬埔寨，不過，當地卻傳出大陸疫苗不安全的言論，總理洪森（Hun Sen）也率領部分官員接種AZ疫苗而非大陸科興疫苗，導致輿論批評會因此惹怒中國政府。對此，大陸駐柬大使王文天表示，此種說法完全是無稽之談，「接種何種疫苗完全是技術問題，不應將其政治化。」

▲大陸駐柬埔寨大使王文天。（圖／翻攝大陸外交部）

王文天指出，中國疫苗的安全性、有效性得到廣泛和充分的驗證，中國國內累計報告接種人數近1.2億劑次，柬國內也有十幾萬人接種了中國疫苗，並未發現有嚴重不良反應案例，「在網上散播中國疫苗不安全的謠言，有些是為了通過聳人聽聞的消息嘩眾取寵，博眼球；有的則是出於詆毀中國疫苗、干擾柬抗疫工作的政治目的。關於柬埔寨政府利用中國疫苗殺害柬埔寨人民的質疑完全是胡說八道，不值一駁。」

▲大陸科興新冠肺炎疫苗。（圖／路透）

對於柬總理洪森在群眾面前大力讚賞中國疫苗的安全性，最後確率部分官員施打AZ疫苗，引起當地反對人士抨擊，王文天認為，「不管白貓黑貓，能夠抓住老鼠就是好貓」， 因此，不論是中國疫苗還是其他疫苗，只要能幫助柬人民抵御新冠病毒侵襲，能為柬抗擊新冠疫情發揮積極作用，都是可以接受的，「接種何種疫苗完全是個技術問題，不應該將其政治化。」

大陸援助柬埔寨130萬劑科興疫苗至今已全數到位，王文天強調，中方援建的西港核酸檢測實驗室即將在4月中旬竣工，同時將派出醫療專家到西港進行相關設備安裝和人員培訓，「未來中方將會根據柬方需要繼續提供無償疫苗援助，還將優先考慮安排柬方商採中國疫苗。」