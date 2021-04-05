雲南瑞麗再增15例本土確診　11人為緬甸籍

▲雲南瑞麗爆發新冠肺炎疫情，社區建臨時圍欄封閉管理。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸雲南於昨（4）日止，再增15名新冠肺炎本土確診病例，疫情仍不樂觀。據雲南衛健委公佈的資料，確診15人中有11名為緬甸籍，另有5人是無症狀感染者。對此，瑞麗客運站也宣布全面暫停發車，避免疫情再度擴大，恢復時間則另行通知。

▲雲南瑞麗施打新冠肺炎疫苗。（圖／CFP）

雲南省衛健委疫情通報顯示，4月4日0時至24時，新增確診病例15例，新增無症狀感染者5例。截至4月4日24時，現有確診病例51例（境外輸入3例，本土48例），無症狀感染者56例（境外輸入19例，本土37例），均在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。

▲上千名緬語翻譯志工協助緬籍人士施打疫苗。（圖／CFP）

據悉，新增的15名確診病例中，有11人為緬甸籍，大陸衛健委此前也曾指出，由於雲南瑞麗的疫情病毒基因組與大陸其他省市的不盡相同，疑似是透過人或物攜帶病毒輸入。由於瑞麗是中緬邊境重要口岸，緬甸籍人士來往頻繁，為順利進行核酸檢測及疫苗施打，雲南省、德宏州及瑞麗市立即招募上千名緬語翻譯志工投入抗疫。

緬語翻譯志工梁羽表示，工作任務主要是測量緬甸籍接種人員的體溫、告知緬籍人員疫苗接種的提前告知書及緬籍人員和醫務人員疫苗接種時，醫務人員對緬籍接種人員的要求，「接種完之後，我們要告知緬籍人員，就是接種完之後要觀察30分鐘。」