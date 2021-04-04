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疫苗施打若未建立免疫屏障　張文宏：中國將面臨更大威脅

▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

▲大陸積極施打新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸積極施打疫苗和防疫，雲南瑞麗出現疫情局部反彈情況。上海市復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏也表示，「只要疫苗普及率不接種成功，與世界交流就是屏障，就無法徹底開放。」

《觀察者》網報導指出，從3月24日起，大陸國家衛健委每日在官網公佈疫苗接種總數，截至2021年4月2日，各地累計報告接種新冠病毒疫苗13380.1萬劑次。 與此同時，各地也在實踐中發現，普通人對接種新冠疫苗存在多樣的觀點。

針對疫苗接種猶豫現象，張文宏直言，「對此，張文宏認為，疫苗接種猶豫的情況還是普遍存在，主要的原因是中國現在沒有本土病例，大家覺得風險不在我的身邊。 這其實是人之常情，因為疫苗接種，事實上只是大家為了避免發生在身邊的風險，對於遠方的風險，其實我們人類從來不予關注。」

雖然新冠疫苗的產能和可及性都在提升，但在中國較大的人口基數下，目前的疫苗接種率僅在4%左右，不僅距構築免疫屏障所需的70%存在差距，也與某些發達經濟體相比存在差距。

張文宏，「世界上大的經濟體接種的速度非常快，像以色列馬上就要實現免疫屏障，英國也以非常快的速度在接種，它現在40歲以上的人群基本上已經完成了接種。 美國總共也就三億多人口，如果每天的接種400萬劑，事實上達到免疫屏障也是指日可待。 」

▲▼上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

▲上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

張文宏看來，隨著其他國家逐個建立起免疫屏障，世界範圍內的疫情將會得到顯著控制，世界將會重新打開。 而屆時，如果中國尚未建立起免疫屏障，將會面臨更大的威脅。

張文宏說，「如果疫苗沒有接種成功，我們對於新冠疫情將繼續保持對本土病例零容忍的態度。 那麼如果萬一其他的國家不採取零容忍的態度，都全面開放，我們就會碰到一個非常大的問題，就是與世界交流之間的一個障礙，就是你不能徹底地開放。 」

明年春天大陸可能自由行嗎？張文宏自己預期，「覺得明年的春天仍然還是有可能，世界的幾個大的經濟體之間會完成疫苗的免疫中國目前的接種的速度我覺得在明年的春天基本上也會完成疫苗屏障的一個建立，這個時候其實只需要彼此之間的一個談判，談判完成，我們就會找到一個非常好的互通的形式，所以希望大家對明年春天仍然懷有很深的期待。 」

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