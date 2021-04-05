太魯閣號輕傷陸生回憶事發瞬間：列車煞了8節車廂的距離才停下來

▲台鐵408次太魯閣號發生意外，坐在最後一節車廂的陸生躲過一劫。（圖／記者陳煥丞攝）

記者魏有德／綜合報導

台鐵408次太魯閣號列車2日發生重大意外事故，造成重大傷亡。列車裡一名陸生欲前往台東找同學，出發前由於他只買到站票，便待在車尾的1號車廂，也因此躲過一劫。這名陸生今（5）日接受陸媒採訪，回憶起事發情況仍心有餘悸。他表示，列車急煞時，他被另外兩人猛地往背後的椅子壓過去，至於下顎的出血，已經記不得是什麼原因造成的。

▲陸生所在的1號車廂經3次煞停，最後位置停在工程車滑落處附近。（圖／記者林振民攝）

《台海之聲》報導，台鐵408次太魯閣號列車出軌事故中有一名大陸學生受輕傷，目前已經出院。該名陸生表示，當時是想趁著假期到台東找同學玩，「買了408那趟車，相對來說會比較快，因為台灣東部沒有高鐵，所以大家都是做這輛車從台北回去，所以我就沒有搶到坐票，只買到站票。」

陸生提到，他所在的1號車廂是最後一節，列車經過3次急煞才停，「最後停的位置是那輛工程車滑下來的地方，相當於整個列車已經煞了8節車廂的距離才停下來，證明當時衝擊力滿大，速度也是相對來說比較快。」

這名陸生回憶，當時他後面還有兩個人，這兩人在急煞車的時候把他猛地朝椅子壓過去，「擔心自己會不會有胸腔出血的情況，最後還是去醫院檢查一下，整節車廂除了我下巴有血，大家都沒有外傷，起初大家沒有意識到事情已經嚴重到這種情況，一開始還以為臨時停電，才導致列車緊急煞車。」