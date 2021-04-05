國民黨指蘇貞昌卡關「台鐵總體檢」　政院：144項改善已完成109項

▲行政院長蘇貞昌 。（圖／記者李毓康攝）



記者蕭羽耘／綜合報導

國民黨今天再質疑2018年普悠瑪列車事故台鐵總體檢報告行政院未核定。行政院發言人羅秉成澄清，總體檢專案小組共召開 10 次會議，最一次會議決議通過總體檢報告，並通過144 項改善建議，其中交通部已完成解除列管者 109 項。

國民黨立院黨團書記長鄭麗文今天指出，在普悠瑪事件後，行政院成立「台鐵總體檢專案小組」，自院長蘇貞昌上任後從此不聞不問，專案小組不再運作。

對此，羅秉成5日回應，台鐵發生如此重大的傷亡災害，在第一時間蘇院長就指示「搶救、搶通及關懷照顧」是政府立即要優先處理的三項要務。

針對「台鐵總體檢小組」檢討報告相關辦理情形一事，羅秉成指出，總體檢報告依法並不需經過行政院核定也不待核定，決議通過後旋即責由交通部督導執行，外界所謂總體檢報告公開上網的時程，並不影響台鐵本早已持續進行的改善作業。

羅秉成表示，總體檢專案小組會議共召開 10 次會議，於民國108 年 1 月 18 日最一次會議決議通過總體檢報告，並通過144 項改善建議，由交通部督管執行，而政院旋於三日後，即108年1月21日，就以秘書長函將會議決議內容正式通函發文各相關部會，由交通部依示督導。事實上，台鐵局也立即自次月（同年2月）起執行並每月檢討改善，且將改善情形公布於台鐵局官網。

迄至目前，羅秉成說，144 項改善建議交通部已完成解除列管者 109 項，可歸納為以下 6 大項，至於尚未改善完成者多屬中長期辦理事項，例如票價調整、虧損財務處理、鐵路法修法、組織再造等課題。

台鐵改善建議 6 大項：

一、成立營運安全處，推動建置安全管理系統

二、查明普悠瑪主風泵異常原因，完成散熱鰭片清潔

三、完成 ATP 隔離遠端監視系統連線及優化、修正通報 SOP、加強考核

四、明訂各型機車出庫檢查 SOP(最低設備清單)

五、全面實施司機員毒藥物檢驗

六、持續增補人力丶核定福利精進措施、改善值勤備勤宿舍等