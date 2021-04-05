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獨／大台中殯禮工會爆醜聞！　理事長吞380萬繳房貸...還酒駕

▲▼大台中禮殯職業工會理事長林金澤。（圖／翻攝臉書）

▲大台中禮殯職業工會理事長林金澤遭依業務侵占罪判1年5月。（圖／翻攝臉書，下同）

記者李忠憲／台中報導

大台中殯禮服務職業工會理事長林金澤（已卸任），2019年侵占會員整整半年勞保費380多萬元，拿來繳付工會所在的房屋貸款，勞保局告發後事件才曝光。台中地院審結，認為林男共6次業務侵占，一罪一罰，應執行1年5月徒刑，全案可上訴。

男子林金澤是寶積禮儀公司董事長，也是長勝國際同濟會創會長。2019年擔任設址在大里區的大台中殯禮工會理事長，負責管理工會會務財務，並代收會員勞保費繳納給勞工局。工會會開立繳費單給會員，再由會員到工會或前往代收機構繳納。

▲▼大台中禮殯職業工會理事長林金澤。（圖／翻攝臉書）

勞保局同年9月發現，大台中殯禮工會逾期未繳會員勞保費，經清查後發現同年7月至12月共6期的會員勞保費都沒繳回，除發布新聞示警外，並向地檢署告發。檢警發現，林男竟將沒繳回的勞保費全用來支付工會所在的房屋貸款，涉嫌業務侵占，李男坦承犯行，遭檢方依法起訴。

林男辯稱從工會成立、運作及排除困難都由他負責，案發後他沒有逃避，面對處理，工會也安置完成而持續運作，可見他為工會付出心力，也有悔意。

法官認為，林男共6期勞保費預期未繳回勞保局，每次業務侵占行為犯案時間均有差距，犯意各別，應分論併罰。另外，李男2015年曾酒駕遭判2月，易科罰金執行完畢，5年內再犯已構成累犯。記者也查出，他在今年又因酒駕遭判2月，可易科罰金，併科罰金1萬元，但未構成累犯。

法官審酌，林金澤擔任大台中殯禮工會理事長，竟利用職務之便，將工會代收勞保費挪用，前後侵占380萬524元，金額鉅大，嚴重損及工會及工會成員利益，並破壞從事業務之人應本之忠實誠信關係，缺乏對他人財產權應予尊重觀念，至今未能彌補損失，依6個業務侵占罪判他應執行1年5月。

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