慟！太魯閣司機罹難　母親悲喊：希望兒子沒有痛

記者徐政璿／台北一台中報導

台鐵太魯閣號2日上午發生列車出軌意外，目前已造成50死，是近半世紀以來最嚴重事故。不幸罹難的袁姓司機為台中豐原人，台中市長盧秀燕接獲消息後，隨即請豐原區公所慰問家屬，並於晚間結束公務行程後趕赴司機員豐原家中關心及致贈慰問金。

▲台中市長盧秀燕、立委江啟臣探望太魯閣號身故司機家屬。（圖／台中市府提供）

太魯閣袁姓司機員的母親，高齡71歲，3個女兒擔心，母親承受不住獨子驟逝，讓母親在家等待消息。

看見盧秀燕到來，袁媽媽感到慰藉，並表示兒子是個非常孝順的人，自己這幾天心臟都很痛睡不著覺，沒想到今天就接獲兒子發生意外的消息，相當痛心，「希望兒子沒有痛」。盧秀燕安慰並抱住袁媽媽說，市府會一起幫助家人度過難關。

盧秀燕晚間與民政局長吳世瑋、社會局長彭懷真、立委江啟臣、市議員張瀞分、陳本添、豐原區長洪峰明，至袁姓司機員豐原家中關心。

市府民政局表示，經查此次台鐵太魯閣號408車次出軌事故中，不幸身故的袁姓司機員為台中豐原人；盧秀燕今晚前往慰問家屬前，已先請豐原區公所派員至司機豐原家中關懷，隨時協助後續相關事宜，盼共同助家屬度過難關。

本次發生事故的是第408車次列車，是2日從樹林前往台東的太魯閣號，全車搭車旅客約350人，上午9時28分行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道時，疑似撞上工程車，工程車當場卡在隧道口，列車第4、5節車廂出軌。台鐵接獲消息後，緊急成立一級應變小組。

▼事故現場，屍塊運出。（圖／記者宋良義攝）

▼太魯閣號遺體以紙板運出。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▼408次太魯閣號出軌事故現場，遺體運出。（圖／記者宋良義攝）

▼太魯閣號撞上工程車導致出軌，車頭整個被削掉剩一半。（圖／翻攝記者爆料網）